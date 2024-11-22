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Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда - РИА Новости, 22.11.2024
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15:00 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/migranty-1985210657.html
Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда
Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда - РИА Новости, 22.11.2024
Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда
Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда на строительных объектах, рынках и продуктовых базах Красноярска, всего в ходе мероприятия силовиков... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:00
2024-11-22T15:00
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя – РИА Новости. Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда на строительных объектах, рынках и продуктовых базах Красноярска, всего в ходе мероприятия силовиков задержаны 240 человек, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Очередной масштабный рейд следователи регионального СК провели в рамках уголовного дела по организации незаконной миграции при поддержке краевых ведомств Росгвардии, ФСБ, МВД, а также при взаимодействии с пунктом отбора на военную службу. По данным ГСУСК, в ходе рейда в отдел полиции доставлены 240 человек. "По результатам проведённого мероприятия выявлены граждане республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан, которые находились на территории города Красноярска с нарушениями миграционного законодательства. Инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности, в отношении 32 лиц рассматривается вопрос о выдворении", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что также зарегистрировано 12 материалов по сообщениям, содержащим признаки организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранцев, кроме того, выявлено 48 административных правонарушений в сфере миграции.
https://ria.ru/20241029/migratsiya-1980673728.html
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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда

Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда в Красноярске

© Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя – РИА Новости. Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда на строительных объектах, рынках и продуктовых базах Красноярска, всего в ходе мероприятия силовиков задержаны 240 человек, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Очередной масштабный рейд следователи регионального СК провели в рамках уголовного дела по организации незаконной миграции при поддержке краевых ведомств Росгвардии, ФСБ, МВД, а также при взаимодействии с пунктом отбора на военную службу. По данным ГСУСК, в ходе рейда в отдел полиции доставлены 240 человек.
"По результатам проведённого мероприятия выявлены граждане республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан, которые находились на территории города Красноярска с нарушениями миграционного законодательства. Инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности, в отношении 32 лиц рассматривается вопрос о выдворении", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что также зарегистрировано 12 материалов по сообщениям, содержащим признаки организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранцев, кроме того, выявлено 48 административных правонарушений в сфере миграции.
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ПроисшествияРоссияКрасноярскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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