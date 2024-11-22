https://ria.ru/20241122/migranty-1985210657.html

Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда

Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда - РИА Новости, 22.11.2024

Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда

Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда на строительных объектах, рынках и продуктовых базах Красноярска, всего в ходе мероприятия силовиков... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:00

2024-11-22T15:00

2024-11-22T15:00

происшествия

россия

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 22 ноя – РИА Новости. Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда на строительных объектах, рынках и продуктовых базах Красноярска, всего в ходе мероприятия силовиков задержаны 240 человек, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Очередной масштабный рейд следователи регионального СК провели в рамках уголовного дела по организации незаконной миграции при поддержке краевых ведомств Росгвардии, ФСБ, МВД, а также при взаимодействии с пунктом отбора на военную службу. По данным ГСУСК, в ходе рейда в отдел полиции доставлены 240 человек. "По результатам проведённого мероприятия выявлены граждане республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан, которые находились на территории города Красноярска с нарушениями миграционного законодательства. Инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности, в отношении 32 лиц рассматривается вопрос о выдворении", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что также зарегистрировано 12 материалов по сообщениям, содержащим признаки организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранцев, кроме того, выявлено 48 административных правонарушений в сфере миграции.

https://ria.ru/20241029/migratsiya-1980673728.html

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красноярск

красноярский край

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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)