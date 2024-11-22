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В Кремле объяснили, зачем России нужны мигранты - РИА Новости, 22.11.2024
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07:20 22.11.2024 (обновлено: 07:22 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html
В Кремле объяснили, зачем России нужны мигранты
В Кремле объяснили, зачем России нужны мигранты - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле объяснили, зачем России нужны мигранты
Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации, приветствует их приезд, РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:20
2024-11-22T07:22
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации, приветствует их приезд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало", - отметил Песков в интервью."Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем", - добавил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20241121/volodin-1984946922.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле объяснили, зачем России нужны мигранты

Песков: России на фоне напряженной демографической ситуации нужны мигранты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации, приветствует их приезд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало", - отметил Песков в интервью.
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"Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.

Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
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