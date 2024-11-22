https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

В Кремле объяснили, зачем России нужны мигранты

В Кремле объяснили, зачем России нужны мигранты - РИА Новости, 22.11.2024

В Кремле объяснили, зачем России нужны мигранты

Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации, приветствует их приезд, РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T07:20

2024-11-22T07:20

2024-11-22T07:22

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации, приветствует их приезд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало", - отметил Песков в интервью."Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем", - добавил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.

https://ria.ru/20241121/volodin-1984946922.html

https://ria.ru/20241114/ldpr-1983756159.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин