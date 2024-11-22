https://ria.ru/20241122/makhachkala-1985237385.html

В Махачкале повредили магистральный водовод

В Махачкале повредили магистральный водовод - РИА Новости, 22.11.2024

В Махачкале повредили магистральный водовод

Магистральный водовод повредили в Махачкале при проведении самовольных работ, в результате на территории города отмечаются перебои в подаче воды, сообщается в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:43

2024-11-22T16:43

2024-11-22T16:56

происшествия

махачкала

советский район

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Магистральный водовод повредили в Махачкале при проведении самовольных работ, в результате на территории города отмечаются перебои в подаче воды, сообщается в Telegram-канале единого оператора республики в сфере водоснабжения. "В районе поселка Ленинкент у федеральной трассы при проведении жителями самовольных несогласованных работ был поврежден магистральный водовод Миатли - Махачкала диаметром 1200 миллиметров. В результате этой аварии до очистных станций города Махачкалы вода не поступает в полном объеме, в связи с чем будут ощущаться перебои водоснабжения в Кировском и Советском районах города", – говорится в сообщении. Ориентировочно, работы по ликвидации аварии планируют завершить к полуночи.

https://ria.ru/20241119/smolensk-1984698272.html

махачкала

советский район

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происшествия, махачкала, советский район, россия, республика дагестан