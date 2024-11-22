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В Махачкале повредили магистральный водовод - РИА Новости, 22.11.2024
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16:43 22.11.2024 (обновлено: 16:56 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/makhachkala-1985237385.html
В Махачкале повредили магистральный водовод
В Махачкале повредили магистральный водовод - РИА Новости, 22.11.2024
В Махачкале повредили магистральный водовод
Магистральный водовод повредили в Махачкале при проведении самовольных работ, в результате на территории города отмечаются перебои в подаче воды, сообщается в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:43
2024-11-22T16:56
происшествия
махачкала
советский район
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Магистральный водовод повредили в Махачкале при проведении самовольных работ, в результате на территории города отмечаются перебои в подаче воды, сообщается в Telegram-канале единого оператора республики в сфере водоснабжения. "В районе поселка Ленинкент у федеральной трассы при проведении жителями самовольных несогласованных работ был поврежден магистральный водовод Миатли - Махачкала диаметром 1200 миллиметров. В результате этой аварии до очистных станций города Махачкалы вода не поступает в полном объеме, в связи с чем будут ощущаться перебои водоснабжения в Кировском и Советском районах города", – говорится в сообщении. Ориентировочно, работы по ликвидации аварии планируют завершить к полуночи.
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махачкала
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происшествия, махачкала, советский район, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Советский район, Россия, Республика Дагестан
В Махачкале повредили магистральный водовод

В Махачкале при самовольных работах повредили магистральный водовод

© Фото : АО "ЕОРД" Филиал "Махачкалинский горводоканал"/TelegramМесто повреждения магистрального водовода в Махачкале. 22 ноября 2024
Место повреждения магистрального водовода в Махачкале. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : АО "ЕОРД" Филиал "Махачкалинский горводоканал"/Telegram
Место повреждения магистрального водовода в Махачкале. 22 ноября 2024
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Магистральный водовод повредили в Махачкале при проведении самовольных работ, в результате на территории города отмечаются перебои в подаче воды, сообщается в Telegram-канале единого оператора республики в сфере водоснабжения.
"В районе поселка Ленинкент у федеральной трассы при проведении жителями самовольных несогласованных работ был поврежден магистральный водовод Миатли - Махачкала диаметром 1200 миллиметров. В результате этой аварии до очистных станций города Махачкалы вода не поступает в полном объеме, в связи с чем будут ощущаться перебои водоснабжения в Кировском и Советском районах города", – говорится в сообщении.
Ориентировочно, работы по ликвидации аварии планируют завершить к полуночи.
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ПроисшествияМахачкалаСоветский районРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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