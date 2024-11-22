https://ria.ru/20241122/makhachkala-1985237385.html
В Махачкале повредили магистральный водовод
В Махачкале повредили магистральный водовод - РИА Новости, 22.11.2024
В Махачкале повредили магистральный водовод
Магистральный водовод повредили в Махачкале при проведении самовольных работ, в результате на территории города отмечаются перебои в подаче воды, сообщается в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:43
2024-11-22T16:43
2024-11-22T16:56
происшествия
махачкала
советский район
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985239833_87:117:1194:740_1920x0_80_0_0_e0f45453d7fe09ea67f1ddcbfdaa6315.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Магистральный водовод повредили в Махачкале при проведении самовольных работ, в результате на территории города отмечаются перебои в подаче воды, сообщается в Telegram-канале единого оператора республики в сфере водоснабжения. "В районе поселка Ленинкент у федеральной трассы при проведении жителями самовольных несогласованных работ был поврежден магистральный водовод Миатли - Махачкала диаметром 1200 миллиметров. В результате этой аварии до очистных станций города Махачкалы вода не поступает в полном объеме, в связи с чем будут ощущаться перебои водоснабжения в Кировском и Советском районах города", – говорится в сообщении. Ориентировочно, работы по ликвидации аварии планируют завершить к полуночи.
https://ria.ru/20241119/smolensk-1984698272.html
махачкала
советский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985239833_257:117:1088:740_1920x0_80_0_0_bbadfe929620bf5a211e6c3ce58cca1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, советский район, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Советский район, Россия, Республика Дагестан
В Махачкале повредили магистральный водовод
В Махачкале при самовольных работах повредили магистральный водовод