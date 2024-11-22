https://ria.ru/20241122/majdan-1985153679.html

Экс-премьер Украины: без революции 2004 года майдан был бы невозможен

Экс-премьер Украины: без революции 2004 года майдан был бы невозможен - РИА Новости, 22.11.2024

Экс-премьер Украины: без революции 2004 года майдан был бы невозможен

Без "репетиции оранжевой революции" 2004 года майдан 2014 года был бы невозможен, такое мнение выразил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:39

2024-11-22T11:39

2024-11-22T11:39

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Без "репетиции оранжевой революции" 2004 года майдан 2014 года был бы невозможен, такое мнение выразил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью, приуроченному к 20-летней годовщине "оранжевой революции" на Украине. "Когда-то Ленин говорил, что без репетиции 1905 года революция 1917 года была бы невозможна. Я не большой специалист сравнивать эти две революции, но вот я абсолютно точно говорю - без госпереворота в 2004 году, после которого нам, правда, удалось дважды к власти прийти, вот этот переворот 2014 года был бы невозможен", - сказал он. Азаров добавил, что на Западе все отрепетировали и пришли к выводу, что главной ошибкой этого госпереворота 2004 года было то, что они не сумели утопить в крови все пророссийские движения. "Они провели огромную чистку аппарата, например, сразу же был назначен председателем СБУ некий Турчинов. Чем он занялся? Он стал уничтожать все компрометирующие Тимошенко и не только Тимошенко документы, которые были в спецслужбах", - отметил Азаров. Он пояснил, что уже в 2014 году они устроили кровавую провокацию, и если в 2004 году они Партию регионов не сумели уничтожить, она выиграла выборы в 2006 году, а в 2009 кандидат от нее выиграл выборы президента, то они сделали вывод, что ошибку такую нельзя допускать, надо Партию регионов уничтожить. "Штаб-квартиру партии регионов в центре Киева сожгли, там два человека погибло в 2014 году, пошел террор, уничтожение всех абсолютно людей, которые могли бы в будущем составить какую-то опасность вот этому режиму, который пришел к власти в 2014 году. Вот какой они сделали вывод из неудачи после 2004 года", - заключил Азаров. Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>

https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html

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украина, киев, николай азаров (политик), служба безопасности украины, в мире