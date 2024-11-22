https://ria.ru/20241122/luna-1985188340.html

В "Роскосмосе" рассказали о новом маршруте станции "Луна-26"

В "Роскосмосе" рассказали о новом маршруте станции "Луна-26" - РИА Новости, 22.11.2024

В "Роскосмосе" рассказали о новом маршруте станции "Луна-26"

Станция "Луна-26" будет лететь к естественному спутнику Земли 22 дня, чтобы избежать проблем, аналогичных той, из-за которой прервалась запущенная в 2023 году... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:32

2024-11-22T13:32

2024-11-22T13:32

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Станция "Луна-26" будет лететь к естественному спутнику Земли 22 дня, чтобы избежать проблем, аналогичных той, из-за которой прервалась запущенная в 2023 году миссия "Луна-25", сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live. "Луна-26" должна быть запущена, и она будет добираться до Луны уже по другой схеме, используя орбиты сначала околоземную, потом окололунную. 22 дня она будет добираться до Луны", - сказал Борисов. По его словам, такая траектория нужна для того, чтобы на всех этапах исключить возможные нюансы и отработать всю аппаратуру, которая будет ответственна за функционирование миссии. По достижении Луны станция будет летать примерно на близкой к околополярной орбите и выполнять функции мониторинга Луны, выбирать площадку для будущей посадки, а также будет ретранслятором для передачи сигналов после посадки "Луны-27", которую запустят через год. Борисов напомнил о планах дублировать станцию "Луна-27" для повышения надёжности миссии, однако всё будет зависеть от финансирования, уточнил он. Ранее директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович сообщил, что следующие российские станции будут лететь к Луне по более длинной и более безопасной траектории, чем разбившаяся "Луна-25". Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.

https://ria.ru/20240508/ustanovka-1944583171.html

https://ria.ru/20240530/minobrnauki-1949326328.html

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, луна, земля, россия, юрий борисов (роскосмос), анатолий петрукович, роскосмос, российская академия наук