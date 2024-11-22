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Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту - РИА Новости, 22.11.2024
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17:56 22.11.2024 (обновлено: 18:37 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/lukashenko-1985252667.html
Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту
Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту - РИА Новости, 22.11.2024
Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил политическое убежище бывшему польскому судье Томашу Шмидту, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:56
2024-11-22T18:37
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томаш шмидт (судья)
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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил политическое убежище бывшему польскому судье Томашу Шмидту, сообщила пресс-служба главы государства."Президент сегодня подписал указы о приеме в гражданство и предоставлении убежища. Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше", — говорится в заявлении.Лукашенко также удовлетворил прошения о приеме в гражданство Белоруссии от иностранцев и апатридов, проживающих в стране. Соответствующие документы получили 257 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Гражданство приобрели люди, прибывшие из 16 государств, включая Украину, Россию, Молдавию, Казахстан, Армению, Узбекистан, Туркменистан, Грузию, Сирию и Палестину.В мае судья второго отделения Воеводского административного суда польской столицы Шмидт провел пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики его страны в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политическое убежище у Александра Лукашенко.Вскоре после этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа. В итоге Дисциплинарный суд при Высшем административном суде республики удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.В августе польская прокуратура инициировала розыск экс-судьи по еще одному уголовному делу — так называемой хейтерской афере. Шмидт заявил, что считает выданный ордер по новому делу следствием его публикации о возможной торговле людьми в Польше. Он также заявлял, что рассчитывает на получение статуса политического беженца в Белоруссии.
https://ria.ru/20241104/amerikanets-1981749784.html
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в мире, белоруссия, варшава, минск, томаш шмидт (судья), александр лукашенко, россия, польша, украина
В мире, Белоруссия, Варшава, Минск, Томаш Шмидт (судья), Александр Лукашенко, Россия, Польша, Украина
Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту

Лукашенко предоставил убежище в Белоруссии польскому экс-судье Шмидту

© Sputnik / Василий МалашенковТомаш Шмидт
Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Томаш Шмидт. Архивное фото
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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил политическое убежище бывшему польскому судье Томашу Шмидту, сообщила пресс-служба главы государства.
«
"Президент сегодня подписал указы о приеме в гражданство и предоставлении убежища. Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше", — говорится в заявлении.
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Лукашенко также удовлетворил прошения о приеме в гражданство Белоруссии от иностранцев и апатридов, проживающих в стране. Соответствующие документы получили 257 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Гражданство приобрели люди, прибывшие из 16 государств, включая Украину, Россию, Молдавию, Казахстан, Армению, Узбекистан, Туркменистан, Грузию, Сирию и Палестину.
В мае судья второго отделения Воеводского административного суда польской столицы Шмидт провел пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики его страны в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политическое убежище у Александра Лукашенко.
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Вскоре после этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа. В итоге Дисциплинарный суд при Высшем административном суде республики удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
В августе польская прокуратура инициировала розыск экс-судьи по еще одному уголовному делу — так называемой хейтерской афере. Шмидт заявил, что считает выданный ордер по новому делу следствием его публикации о возможной торговле людьми в Польше. Он также заявлял, что рассчитывает на получение статуса политического беженца в Белоруссии.
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В миреБелоруссияВаршаваМинскТомаш Шмидт (судья)Александр ЛукашенкоРоссияПольшаУкраина
 
 
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