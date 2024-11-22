https://ria.ru/20241122/lgoty-1985180602.html

Губернатор Ленобласти предложил расширить льготы для семей погибших на СВО

Губернатор Ленобласти предложил расширить льготы для семей погибших на СВО - РИА Новости, 22.11.2024

Губернатор Ленобласти предложил расширить льготы для семей погибших на СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Гатчинский район встретился с семьями погибших участников СВО и обсудил с ними... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:07

2024-11-22T13:07

2024-11-22T13:07

ленинградская область

жилье

гатчинский район

александр дрозденко

сво

льготы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Гатчинский район встретился с семьями погибших участников СВО и обсудил с ними действующие меры региональной поддержки и анонсировал новые, сообщает пресс-служба правительства региона. "Решения по итогам встречи с родными погибших бойцов: обеспечение детей путевками в оздоровительные лагеря за счет области и в первоочередном порядке; сертификаты на любое дополнительное образование для детей: за счет области и без учета дохода семьи; введем новую меру поддержки для семей героев — обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями полностью за счет Ленобласти", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Также он добавил, что "Елку желаний" в этом году в Ленобласти посвятят исполнению желаний детей погибших участников СВО. "И спасибо всем социальным кураторам, которые с сердцем работают с семьями героев. Забота - это не слова, а дела", - отметил Дрозденко. По его словам, одним из важных направлений работы является увековечивание памяти погибших в СВО. "Очень важно, на мой взгляд, не только решать вопросы материальной поддержки, сколько вопросы моральной поддержки. И задача номер один, наверное, это увековечить память погибших. Мы сегодня имеем целую программу в Ленинградской области — это и памятные знаки, мемориальные доски на тех местах, где ребята учились, где ребята работали, там, где они проживали. Предлагаем наши парки, скверы, общественные пространства, улицы называть фамилиями наших героев, а также всех, кто награжден государственными наградами", - сказал Дрозденко. Он рассказал, что сейчас Ленобласть решает вопрос по присвоению имен героев СВО школам, другим учебным заведениям, спортивным объектам, общественным зданиям.

https://ria.ru/20241121/roditeli-1985072375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, гатчинский район, александр дрозденко, сво, льготы