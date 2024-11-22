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В Ленинградской области полицейский стал фигурантом дела о ДТП - РИА Новости, 22.11.2024
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18:31 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/lenoblast-1985258709.html
В Ленинградской области полицейский стал фигурантом дела о ДТП
В Ленинградской области полицейский стал фигурантом дела о ДТП - РИА Новости, 22.11.2024
В Ленинградской области полицейский стал фигурантом дела о ДТП
Сотрудник отделения полиции Тихвинского района Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения после ДТП, в котором... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:31
2024-11-22T18:31
происшествия
тихвинский район
россия
ленинградская область
карл маркс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудник отделения полиции Тихвинского района Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения после ДТП, в котором погибла женщина-пешеход, сообщило региональное следственное управление. "По данным следствия, 21 ноября... подозреваемый в нарушение правил дорожного движения на участке проезжей части улицы Карла Маркса у дома №40 4-го микрорайона города Тихвин... не дал закончить пересечение проезжей части по пешеходному переходу женщине 1941 года рождения и совершил на нее наезд. От полученных телесных повреждений женщина скончалась", – говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в отношении сотрудника ОМВД России по Тихвинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования устанавливаются обстоятельства аварии, назначены необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html
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происшествия, тихвинский район, россия, ленинградская область, карл маркс
Происшествия, Тихвинский район, Россия, Ленинградская область, Карл Маркс
В Ленинградской области полицейский стал фигурантом дела о ДТП

В Ленинградской области полицейский стал фигурантом дела о гибели пешехода в ДТП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудник отделения полиции Тихвинского района Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения после ДТП, в котором погибла женщина-пешеход, сообщило региональное следственное управление.
"По данным следствия, 21 ноября... подозреваемый в нарушение правил дорожного движения на участке проезжей части улицы Карла Маркса у дома №40 4-го микрорайона города Тихвин... не дал закончить пересечение проезжей части по пешеходному переходу женщине 1941 года рождения и совершил на нее наезд. От полученных телесных повреждений женщина скончалась", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в отношении сотрудника ОМВД России по Тихвинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В рамках расследования устанавливаются обстоятельства аварии, назначены необходимые судебные экспертизы.
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ПроисшествияТихвинский районРоссияЛенинградская областьКарл Маркс
 
 
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