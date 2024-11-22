Китай увеличил закупки урана у России более чем втрое
Китай в январе-октябре увеличил импорт российского урана более чем втрое
Контейнер с обедненным ураном. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Китай в январе-октябре увеличил импорт российского урана более чем втрое, при сохранении динамики страна станет главным его покупателем у России по итогам года, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, за десять месяцев текущего года Китай приобрел у России обогащенного урана на 849 миллионов долларов, что в 3,2 раза больше уровня за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре поставки увеличились вдвое по сравнению с сентябрем - до 216 миллионов долларов.
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Россия была главным поставщиком урана в Китай в этом году, при этом еще на 68,3 миллиона долларов Китай приобрел этой продукции у Казахстана. Если текущая динамика сохранится, то Поднебесная станет крупнейшим покупателем российского урана по итогам года.
При этом резко нарастила закупки и Южная Корея - за десять месяцев страна ввезла из России обогащенного урана на 650 миллионов долларов, что делает ее на текущий момент вторым основным импортером этой российской продукции.
А вот США, которые в прошлом году были главным направлением для российского уранового экспорта, в этом году сократили его закупки: за девять месяцев они составили 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше показателя годом ранее.