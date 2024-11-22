Рейтинг@Mail.ru
Китай увеличил закупки урана у России более чем втрое - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kitay-1985112775.html
Китай увеличил закупки урана у России более чем втрое
Китай увеличил закупки урана у России более чем втрое - РИА Новости, 22.11.2024
Китай увеличил закупки урана у России более чем втрое
Китай в январе-октябре увеличил импорт российского урана более чем втрое, при сохранении динамики страна станет главным его покупателем у России по итогам года, РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:15
2024-11-22T04:15
китай
экономика
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Китай в январе-октябре увеличил импорт российского урана более чем втрое, при сохранении динамики страна станет главным его покупателем у России по итогам года, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, за десять месяцев текущего года Китай приобрел у России обогащенного урана на 849 миллионов долларов, что в 3,2 раза больше уровня за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре поставки увеличились вдвое по сравнению с сентябрем - до 216 миллионов долларов. Россия была главным поставщиком урана в Китай в этом году, при этом еще на 68,3 миллиона долларов Китай приобрел этой продукции у Казахстана. Если текущая динамика сохранится, то Поднебесная станет крупнейшим покупателем российского урана по итогам года. При этом резко нарастила закупки и Южная Корея - за десять месяцев страна ввезла из России обогащенного урана на 650 миллионов долларов, что делает ее на текущий момент вторым основным импортером этой российской продукции. А вот США, которые в прошлом году были главным направлением для российского уранового экспорта, в этом году сократили его закупки: за девять месяцев они составили 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше показателя годом ранее.
https://ria.ru/20241121/zoloto-1984977238.html
https://ria.ru/20241119/ryba-1984505645.html
китай
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_6e92c67a1a70a77f69063d179bb6c1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, экономика, россия, казахстан
Китай, Экономика, Россия, Казахстан
Китай увеличил закупки урана у России более чем втрое

Китай в январе-октябре увеличил импорт российского урана более чем втрое

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным ураном
Контейнер с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Контейнер с обедненным ураном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Китай в январе-октябре увеличил импорт российского урана более чем втрое, при сохранении динамики страна станет главным его покупателем у России по итогам года, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, за десять месяцев текущего года Китай приобрел у России обогащенного урана на 849 миллионов долларов, что в 3,2 раза больше уровня за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре поставки увеличились вдвое по сравнению с сентябрем - до 216 миллионов долларов.
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Китае нашли запасы золота на 82,8 миллиарда долларов
21 ноября, 12:26
Россия была главным поставщиком урана в Китай в этом году, при этом еще на 68,3 миллиона долларов Китай приобрел этой продукции у Казахстана. Если текущая динамика сохранится, то Поднебесная станет крупнейшим покупателем российского урана по итогам года.
При этом резко нарастила закупки и Южная Корея - за десять месяцев страна ввезла из России обогащенного урана на 650 миллионов долларов, что делает ее на текущий момент вторым основным импортером этой российской продукции.
А вот США, которые в прошлом году были главным направлением для российского уранового экспорта, в этом году сократили его закупки: за девять месяцев они составили 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше показателя годом ранее.
Граница России и КНР - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Росрыболовстве раскрыли, сколько рыбы экспортировали из Приморья в Китай
19 ноября, 05:44
 
КитайЭкономикаРоссияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала