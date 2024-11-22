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В Непале откроют храм с тысячей золотых статуй Будды - РИА Новости, 22.11.2024
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Религия
 
11:13 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/khram-1985148316.html
В Непале откроют храм с тысячей золотых статуй Будды
В Непале откроют храм с тысячей золотых статуй Будды - РИА Новости, 22.11.2024
В Непале откроют храм с тысячей золотых статуй Будды
На родине Будды в Лумбини (Непал) 22 ноября откроют храм с тысячей позолоченных статуй Будды, рассказала РИА Новости отправившаяся в Непал на открытие храма... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:13
2024-11-22T11:13
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. На родине Будды в Лумбини (Непал) 22 ноября откроют храм с тысячей позолоченных статуй Будды, рассказала РИА Новости отправившаяся в Непал на открытие храма паломница Оксана Кравец. "C 2010 года был задуман этот проект, храм Тысячи Будд. Он очень большой, очень красивый. Его название соответствует действительности: внутри есть статуи Будды прошлого, настоящего и будущего и огромная стена из тысячи освященных позолоченных статуй Будды", - сказала она РИА Новости. Храм Тысячи будд - главный храм монастыря Пал Тхубтен Шедруб Линг в Лумбини, месте рождения Будды. Маленькие статуи Будды установят в нем в алтарной части. Ранее сообщалось, что в августе 2025 году планируется открыть в Лумбини на родине Будды храм российских буддистов - копию исторического буддийского монастыря (дацана) в Санкт-Петербурге "Гунзэчойнэй". 12 ноября 2023 года прошла церемония "Сабдаг Дотиг, Сачод Салан" - закладки первого камня на месте строительства, - а в мае при участии российской делегации открылась молитвенная ступа.
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санкт-петербург, религия
Религия, Санкт-Петербург, Религия
В Непале откроют храм с тысячей золотых статуй Будды

Храм с тысячей покрытых золотом статуй Будды откроют в Непале в пятницу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСтатуя Будды в Красноярском буддийском центре
Статуя Будды в Красноярском буддийском центре - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. На родине Будды в Лумбини (Непал) 22 ноября откроют храм с тысячей позолоченных статуй Будды, рассказала РИА Новости отправившаяся в Непал на открытие храма паломница Оксана Кравец.
"C 2010 года был задуман этот проект, храм Тысячи Будд. Он очень большой, очень красивый. Его название соответствует действительности: внутри есть статуи Будды прошлого, настоящего и будущего и огромная стена из тысячи освященных позолоченных статуй Будды", - сказала она РИА Новости.
Храм Тысячи будд - главный храм монастыря Пал Тхубтен Шедруб Линг в Лумбини, месте рождения Будды. Маленькие статуи Будды установят в нем в алтарной части.
Ранее сообщалось, что в августе 2025 году планируется открыть в Лумбини на родине Будды храм российских буддистов - копию исторического буддийского монастыря (дацана) в Санкт-Петербурге "Гунзэчойнэй". 12 ноября 2023 года прошла церемония "Сабдаг Дотиг, Сачод Салан" - закладки первого камня на месте строительства, - а в мае при участии российской делегации открылась молитвенная ступа.
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