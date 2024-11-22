https://ria.ru/20241122/khram-1985148316.html
В Непале откроют храм с тысячей золотых статуй Будды
В Непале откроют храм с тысячей золотых статуй Будды - РИА Новости, 22.11.2024
В Непале откроют храм с тысячей золотых статуй Будды
На родине Будды в Лумбини (Непал) 22 ноября откроют храм с тысячей позолоченных статуй Будды, рассказала РИА Новости отправившаяся в Непал на открытие храма... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:13
2024-11-22T11:13
2024-11-22T11:13
религия
санкт-петербург
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752315143_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_3b9567ebe7be1061790004966330c595.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. На родине Будды в Лумбини (Непал) 22 ноября откроют храм с тысячей позолоченных статуй Будды, рассказала РИА Новости отправившаяся в Непал на открытие храма паломница Оксана Кравец. "C 2010 года был задуман этот проект, храм Тысячи Будд. Он очень большой, очень красивый. Его название соответствует действительности: внутри есть статуи Будды прошлого, настоящего и будущего и огромная стена из тысячи освященных позолоченных статуй Будды", - сказала она РИА Новости. Храм Тысячи будд - главный храм монастыря Пал Тхубтен Шедруб Линг в Лумбини, месте рождения Будды. Маленькие статуи Будды установят в нем в алтарной части. Ранее сообщалось, что в августе 2025 году планируется открыть в Лумбини на родине Будды храм российских буддистов - копию исторического буддийского монастыря (дацана) в Санкт-Петербурге "Гунзэчойнэй". 12 ноября 2023 года прошла церемония "Сабдаг Дотиг, Сачод Салан" - закладки первого камня на месте строительства, - а в мае при участии российской делегации открылась молитвенная ступа.
https://ria.ru/20241114/uchenyy-1983701558.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752315143_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_24510c7adf7250d02175722eee9afcb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, религия
Религия, Санкт-Петербург, Религия
В Непале откроют храм с тысячей золотых статуй Будды
Храм с тысячей покрытых золотом статуй Будды откроют в Непале в пятницу
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. На родине Будды в Лумбини (Непал) 22 ноября откроют храм с тысячей позолоченных статуй Будды, рассказала РИА Новости отправившаяся в Непал на открытие храма паломница Оксана Кравец.
"C 2010 года был задуман этот проект, храм Тысячи Будд. Он очень большой, очень красивый. Его название соответствует действительности: внутри есть статуи Будды прошлого, настоящего и будущего и огромная стена из тысячи освященных позолоченных статуй Будды", - сказала она РИА Новости.
Храм Тысячи будд - главный храм монастыря Пал Тхубтен Шедруб Линг в Лумбини, месте рождения Будды. Маленькие статуи Будды установят в нем в алтарной части.
Ранее сообщалось, что в августе 2025 году планируется открыть в Лумбини на родине Будды храм российских буддистов - копию исторического буддийского монастыря (дацана) в Санкт-Петербурге
"Гунзэчойнэй". 12 ноября 2023 года прошла церемония "Сабдаг Дотиг, Сачод Салан" - закладки первого камня на месте строительства, - а в мае при участии российской делегации открылась молитвенная ступа.