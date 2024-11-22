Рейтинг@Mail.ru
Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 22.11.2024 (обновлено: 06:35 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kharris-1985115380.html
Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах
Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах - РИА Новости, 22.11.2024
Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах
Проигравшей выборы президента США вице-президенту Камале Харрис понадобилось отдохнуть с семьей на Гавайях, сообщила официальный представитель Белого дома Карин РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:47
2024-11-22T06:35
в мире
гавайи
сша
аргентина
камала харрис
карин жан-пьер
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604374_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_9218ec88c4383f2b6eb70709be366ae4.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Проигравшей выборы президента США вице-президенту Камале Харрис понадобилось отдохнуть с семьей на Гавайях, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.&quot;Вице-президент взяла перерыв в работе, чтобы провести время с семьей. Не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Думаю, она заслужила провести время с семьей и без работы, она очень тяжело работала в последние четыре года&quot;, — сказала Жан-Пьер на брифинге.Несколько раздосадованная вопросом о том, почему Харрис отправилась в отпуск на фоне сообщений о недовольстве в штабе демократов, связанном с переработками и невыплатой зарплат, Жан-Пьер на этом завершила общение с прессой. Харрис уехала на Гавайи во вторник, с тех пор от ее офиса приходят сообщения с расписанием на будущий день, в которых лишь указано, что в планах нет публичных мероприятий.После поражения на выборах 5 ноября она выступила перед сторонниками на следующий день, поучаствовала 11 ноября в мероприятиях в честь Дня ветеранов и больше не появлялась на публике.Победивший на выборах Дональд Трамп в последнее время нередко появлялся на публике: он побывал в Белом доме, встретился с президентом Аргентины и присутствовал на тестовом запуске космического корабля Starship.
https://ria.ru/20241117/kharris-1984274502.html
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983748756.html
https://ria.ru/20241110/amerika-1982933733.html
гавайи
сша
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604374_111:0:1926:1361_1920x0_80_0_0_16fd0711251ec0f844123ef8cda71f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гавайи, сша, аргентина, камала харрис, карин жан-пьер, дональд трамп
В мире, Гавайи, США, Аргентина, Камала Харрис, Карин Жан-Пьер, Дональд Трамп
Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах

Белый дом: Харрис после поражения на выборах понадобился отдых на Гавайях

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Проигравшей выборы президента США вице-президенту Камале Харрис понадобилось отдохнуть с семьей на Гавайях, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«

"Вице-президент взяла перерыв в работе, чтобы провести время с семьей. Не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Думаю, она заслужила провести время с семьей и без работы, она очень тяжело работала в последние четыре года", — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
NYT оценила результаты кампании Харрис
17 ноября, 18:09
Несколько раздосадованная вопросом о том, почему Харрис отправилась в отпуск на фоне сообщений о недовольстве в штабе демократов, связанном с переработками и невыплатой зарплат, Жан-Пьер на этом завершила общение с прессой.
Харрис уехала на Гавайи во вторник, с тех пор от ее офиса приходят сообщения с расписанием на будущий день, в которых лишь указано, что в планах нет публичных мероприятий.
Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Демократическая партия подставила Харрис, заявил Лукашенко
14 ноября, 14:51
После поражения на выборах 5 ноября она выступила перед сторонниками на следующий день, поучаствовала 11 ноября в мероприятиях в честь Дня ветеранов и больше не появлялась на публике.
Победивший на выборах Дональд Трамп в последнее время нередко появлялся на публике: он побывал в Белом доме, встретился с президентом Аргентины и присутствовал на тестовом запуске космического корабля Starship.
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Пушков предположил, почему Байден поддержал Харрис
10 ноября, 15:35
 
В миреГавайиСШААргентинаКамала ХаррисКарин Жан-ПьерДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала