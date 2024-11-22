https://ria.ru/20241122/kharris-1985115380.html

Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах

Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах - РИА Новости, 22.11.2024

Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах

Проигравшей выборы президента США вице-президенту Камале Харрис понадобилось отдохнуть с семьей на Гавайях, сообщила официальный представитель Белого дома Карин РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T05:47

2024-11-22T05:47

2024-11-22T06:35

в мире

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Проигравшей выборы президента США вице-президенту Камале Харрис понадобилось отдохнуть с семьей на Гавайях, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Вице-президент взяла перерыв в работе, чтобы провести время с семьей. Не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Думаю, она заслужила провести время с семьей и без работы, она очень тяжело работала в последние четыре года", — сказала Жан-Пьер на брифинге.Несколько раздосадованная вопросом о том, почему Харрис отправилась в отпуск на фоне сообщений о недовольстве в штабе демократов, связанном с переработками и невыплатой зарплат, Жан-Пьер на этом завершила общение с прессой. Харрис уехала на Гавайи во вторник, с тех пор от ее офиса приходят сообщения с расписанием на будущий день, в которых лишь указано, что в планах нет публичных мероприятий.После поражения на выборах 5 ноября она выступила перед сторонниками на следующий день, поучаствовала 11 ноября в мероприятиях в честь Дня ветеранов и больше не появлялась на публике.Победивший на выборах Дональд Трамп в последнее время нередко появлялся на публике: он побывал в Белом доме, встретился с президентом Аргентины и присутствовал на тестовом запуске космического корабля Starship.

https://ria.ru/20241117/kharris-1984274502.html

https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983748756.html

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в мире, гавайи, сша, аргентина, камала харрис, карин жан-пьер, дональд трамп