Белый дом раскрыл, куда уехала Харрис после поражения на выборах
Белый дом: Харрис после поражения на выборах понадобился отдых на Гавайях
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Проигравшей выборы президента США вице-президенту Камале Харрис понадобилось отдохнуть с семьей на Гавайях, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"Вице-президент взяла перерыв в работе, чтобы провести время с семьей. Не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Думаю, она заслужила провести время с семьей и без работы, она очень тяжело работала в последние четыре года", — сказала Жан-Пьер на брифинге.
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Несколько раздосадованная вопросом о том, почему Харрис отправилась в отпуск на фоне сообщений о недовольстве в штабе демократов, связанном с переработками и невыплатой зарплат, Жан-Пьер на этом завершила общение с прессой.
Харрис уехала на Гавайи во вторник, с тех пор от ее офиса приходят сообщения с расписанием на будущий день, в которых лишь указано, что в планах нет публичных мероприятий.
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После поражения на выборах 5 ноября она выступила перед сторонниками на следующий день, поучаствовала 11 ноября в мероприятиях в честь Дня ветеранов и больше не появлялась на публике.
Победивший на выборах Дональд Трамп в последнее время нередко появлялся на публике: он побывал в Белом доме, встретился с президентом Аргентины и присутствовал на тестовом запуске космического корабля Starship.
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