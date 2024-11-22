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Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута - РИА Новости, 22.11.2024
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14:58 22.11.2024 (обновлено: 15:43 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/izrail-1985210193.html
Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута
Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута - РИА Новости, 22.11.2024
Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута
Самолеты ВВС Израиля ракетным ударом полностью уничтожили жилое многоэтажное здание в районе Шиях в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:58
2024-11-22T15:43
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля ракетным ударом полностью уничтожили жилое многоэтажное здание в районе Шиях в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Уничтоженное здание было расположено на границе южного пригорода, где преимущественно проживает шиитское население. После появления предупреждения израильской армии о намерении нанести удар по данному зданию десятки простых прохожих и журналистов расположились в нескольких стах метрах, чтобы увидеть своими глазами удар и как разрушается здание. Подобный случай уже не первый с начала бомбардировок южного пригорода ливанской столицы. После ударов по зданиям на открытой местности на окраине пригорода в социальных сетях появляются десятки видеороликов с разных ракурсов израильского авиауадара и его результатов. Армия Израиля с 23 сентября начала массированные бомбардировки разных районов Ливана, включая столицу страны Бейрут. В результате около 1,5 миллиона человек стали беженцами внутри страны. Количество погибших с октября прошлого года от израильских бомбардировок достигло 3 558 человек, 15 123 граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" продолжают вести бои с израильской армией и ежедневно атакуют беспилотниками и ракетами поселения на севере Израиля и военные объекты, в том числе в Хайфе и Тель-Авиве.
https://ria.ru/20241121/hezbolla-1985077967.html
https://ria.ru/20241122/izrail-1985104393.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута

Израильские ВВС полностью уничтожили жилой дом в южном пригороде Бейрута

© РИА НовостиМногоэтажный жилой дом в пригороде Бейрута после израильского удара. 22 ноября 2024
Многоэтажный жилой дом в пригороде Бейрута после израильского удара. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости
Многоэтажный жилой дом в пригороде Бейрута после израильского удара. 22 ноября 2024
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля ракетным ударом полностью уничтожили жилое многоэтажное здание в районе Шиях в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Уничтоженное здание было расположено на границе южного пригорода, где преимущественно проживает шиитское население. После появления предупреждения израильской армии о намерении нанести удар по данному зданию десятки простых прохожих и журналистов расположились в нескольких стах метрах, чтобы увидеть своими глазами удар и как разрушается здание.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Хезболла" заявила об атаке военных баз в Израиле
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Подобный случай уже не первый с начала бомбардировок южного пригорода ливанской столицы. После ударов по зданиям на открытой местности на окраине пригорода в социальных сетях появляются десятки видеороликов с разных ракурсов израильского авиауадара и его результатов.
Армия Израиля с 23 сентября начала массированные бомбардировки разных районов Ливана, включая столицу страны Бейрут. В результате около 1,5 миллиона человек стали беженцами внутри страны. Количество погибших с октября прошлого года от израильских бомбардировок достигло 3 558 человек, 15 123 граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" продолжают вести бои с израильской армией и ежедневно атакуют беспилотниками и ракетами поселения на севере Израиля и военные объекты, в том числе в Хайфе и Тель-Авиве.
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В миреИзраильБейрутЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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