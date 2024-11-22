https://ria.ru/20241122/izrail-1985210193.html

Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута

Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута - РИА Новости, 22.11.2024

Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута

Самолеты ВВС Израиля ракетным ударом полностью уничтожили жилое многоэтажное здание в районе Шиях в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:58

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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля ракетным ударом полностью уничтожили жилое многоэтажное здание в районе Шиях в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Уничтоженное здание было расположено на границе южного пригорода, где преимущественно проживает шиитское население. После появления предупреждения израильской армии о намерении нанести удар по данному зданию десятки простых прохожих и журналистов расположились в нескольких стах метрах, чтобы увидеть своими глазами удар и как разрушается здание. Подобный случай уже не первый с начала бомбардировок южного пригорода ливанской столицы. После ударов по зданиям на открытой местности на окраине пригорода в социальных сетях появляются десятки видеороликов с разных ракурсов израильского авиауадара и его результатов. Армия Израиля с 23 сентября начала массированные бомбардировки разных районов Ливана, включая столицу страны Бейрут. В результате около 1,5 миллиона человек стали беженцами внутри страны. Количество погибших с октября прошлого года от израильских бомбардировок достигло 3 558 человек, 15 123 граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" продолжают вести бои с израильской армией и ежедневно атакуют беспилотниками и ракетами поселения на севере Израиля и военные объекты, в том числе в Хайфе и Тель-Авиве.

https://ria.ru/20241121/hezbolla-1985077967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024