Израиль нанес ракетный удар по жилому дому в пригороде Бейрута
Израильские ВВС полностью уничтожили жилой дом в южном пригороде Бейрута
© РИА НовостиМногоэтажный жилой дом в пригороде Бейрута после израильского удара. 22 ноября 2024
© РИА Новости
Многоэтажный жилой дом в пригороде Бейрута после израильского удара. 22 ноября 2024
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля ракетным ударом полностью уничтожили жилое многоэтажное здание в районе Шиях в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Уничтоженное здание было расположено на границе южного пригорода, где преимущественно проживает шиитское население. После появления предупреждения израильской армии о намерении нанести удар по данному зданию десятки простых прохожих и журналистов расположились в нескольких стах метрах, чтобы увидеть своими глазами удар и как разрушается здание.
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Подобный случай уже не первый с начала бомбардировок южного пригорода ливанской столицы. После ударов по зданиям на открытой местности на окраине пригорода в социальных сетях появляются десятки видеороликов с разных ракурсов израильского авиауадара и его результатов.
Армия Израиля с 23 сентября начала массированные бомбардировки разных районов Ливана, включая столицу страны Бейрут. В результате около 1,5 миллиона человек стали беженцами внутри страны. Количество погибших с октября прошлого года от израильских бомбардировок достигло 3 558 человек, 15 123 граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" продолжают вести бои с израильской армией и ежедневно атакуют беспилотниками и ракетами поселения на севере Израиля и военные объекты, в том числе в Хайфе и Тель-Авиве.
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