Инженеры приступили к разминированию дорог на Красноармейском направлении
Инженеры "Центра" начали разминировать дороги на Красноармейском направлении
Работа военных инженеров в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" приступили к разминированию участков дорог и прилегающих территорий в недавно освобожденных населенных пунктах на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе боевой работы военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" проделывают проходы в минных полях, оставленных противником на освобожденных территориях, очищают наиболее задействованные участки местности от различных взрывоопасных предметов, в том числе от противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся снарядов и боеприпасов украинских националистов", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что в случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.
"Опасный квадрат относительно, но работы всё же очень много, очень предостаточно, но мы идем вперед. Основной путь от Донецка до Селидово - протяженность составляет 32 километра. Путь этот пройден уже нами, то есть каждый день ежедневно проводится инженерная разведка, а также разминирование местности. Так как основной путь пройден, непосредственно сейчас занимаемся уже сплошным разминированием на местности. То есть заходим в населенные пункты, разминируем обочины, поля", - сообщил инженер с позывным "Иртыш".
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Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщало 29 октября. Город расположен северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.