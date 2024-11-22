Рейтинг@Mail.ru
Инженеры приступили к разминированию дорог на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/inzhenery-1985114797.html
Инженеры приступили к разминированию дорог на Красноармейском направлении
Инженеры приступили к разминированию дорог на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.11.2024
Инженеры приступили к разминированию дорог на Красноармейском направлении
Инженеры группировки войск "Центр" приступили к разминированию участков дорог и прилегающих территорий в недавно освобожденных населенных пунктах на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:20
2024-11-22T05:20
специальная военная операция на украине
россия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927724771_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d615d222d0bfcd4e11b0b9510e3f031.jpg
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" приступили к разминированию участков дорог и прилегающих территорий в недавно освобожденных населенных пунктах на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе боевой работы военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" проделывают проходы в минных полях, оставленных противником на освобожденных территориях, очищают наиболее задействованные участки местности от различных взрывоопасных предметов, в том числе от противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся снарядов и боеприпасов украинских националистов", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что в случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда. "Опасный квадрат относительно, но работы всё же очень много, очень предостаточно, но мы идем вперед. Основной путь от Донецка до Селидово - протяженность составляет 32 километра. Путь этот пройден уже нами, то есть каждый день ежедневно проводится инженерная разведка, а также разминирование местности. Так как основной путь пройден, непосредственно сейчас занимаемся уже сплошным разминированием на местности. То есть заходим в населенные пункты, разминируем обочины, поля", - сообщил инженер с позывным "Иртыш". Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщало 29 октября. Город расположен северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241114/inzhenery-1983645512.html
https://ria.ru/20240929/boepripasy-1975359278.html
https://ria.ru/20240915/ucheniya-1972776728.html
россия
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927724771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_780b87e91f70086d6a18b2e6baae98dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Инженеры приступили к разминированию дорог на Красноармейском направлении

Инженеры "Центра" начали разминировать дороги на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота военных инженеров в зоне СВО
Работа военных инженеров в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Работа военных инженеров в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" приступили к разминированию участков дорог и прилегающих территорий в недавно освобожденных населенных пунктах на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе боевой работы военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" проделывают проходы в минных полях, оставленных противником на освобожденных территориях, очищают наиболее задействованные участки местности от различных взрывоопасных предметов, в том числе от противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся снарядов и боеприпасов украинских националистов", - сообщили в МО РФ.
Военный инженер группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Инженеры заминировали тыл боевиков ВСУ под Купянском, сорвав их ротацию
14 ноября, 05:05
В ведомстве отметили, что в случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.
"Опасный квадрат относительно, но работы всё же очень много, очень предостаточно, но мы идем вперед. Основной путь от Донецка до Селидово - протяженность составляет 32 километра. Путь этот пройден уже нами, то есть каждый день ежедневно проводится инженерная разведка, а также разминирование местности. Так как основной путь пройден, непосредственно сейчас занимаемся уже сплошным разминированием на местности. То есть заходим в населенные пункты, разминируем обочины, поля", - сообщил инженер с позывным "Иртыш".
Сотрудники ОМОН - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Инженеры Росгвардии уничтожили более 300 килограммов боеприпасов в ДНР
29 сентября, 16:46
Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщало 29 октября. Город расположен северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Военные инженеры навели переправу на реке Преголе на учениях "Океан-2024"
15 сентября, 07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала