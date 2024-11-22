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Голубев стал сенатором Ростовской области - РИА Новости, 22.11.2024
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14:30 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/golubev-1985203087.html
Голубев стал сенатором Ростовской области
Голубев стал сенатором Ростовской области - РИА Новости, 22.11.2024
Голубев стал сенатором Ростовской области
Депутаты законодательного собрания Ростовской области наделили полномочиями сенатора РФ от регионального парламента бывшего губернатора области Василия... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:30
2024-11-22T14:30
политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области наделили полномочиями сенатора РФ от регионального парламента бывшего губернатора области Василия Голубева, передает корреспондент РИА Новости. Вопрос о наделении полномочиями представителя в Совете Федерации ФС России от законодательного собрания Ростовской области был рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании регионального парламента. По итогам голосования Ростовскую область в верхней палате российского парламента будет представлять Голубев, чью кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". "Василий Юрьевич внес значительный вклад в развитие Ростовской области. Все годы на посту губернатора региона он активно участвовал в законотворческом процессе", - сказал председатель законодательного собрания области Александр Ищенко. В свою очередь Голубев отметил, что видит своей задачей стремиться к тому, чтобы Ростовская область сохраняла свои лидерские позиции и двигалась вперед. "Среди задач - вопросы, связанные с развитием экономики, социальной сферы, нормальным самочувствием жителей области, сохранением суверенитета нашей страны", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал указ об отставке губернатора Ростовской области Голубева по собственному желанию. 12 ноября на внеочередном заседании законодательного собрания области были досрочно прекращены полномочия депутата Николая Беляева на основании его заявления. После этого решением регионального избиркома вакантный мандат в законодательном собрании области был передан Голубеву. Также Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой, которая написала заявление по собственному желанию.
https://ria.ru/20241104/golubev-1981844737.html
https://ria.ru/20241112/senator-1983403520.html
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политика, ростовская область, россия, василий голубев, александр ищенко, владимир путин, совет федерации рф, единая россия
Политика, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Александр Ищенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Голубев стал сенатором Ростовской области

Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал сенатором от региона

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области наделили полномочиями сенатора РФ от регионального парламента бывшего губернатора области Василия Голубева, передает корреспондент РИА Новости.
Вопрос о наделении полномочиями представителя в Совете Федерации ФС России от законодательного собрания Ростовской области был рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании регионального парламента.
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По итогам голосования Ростовскую область в верхней палате российского парламента будет представлять Голубев, чью кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия".
"Василий Юрьевич внес значительный вклад в развитие Ростовской области. Все годы на посту губернатора региона он активно участвовал в законотворческом процессе", - сказал председатель законодательного собрания области Александр Ищенко.
В свою очередь Голубев отметил, что видит своей задачей стремиться к тому, чтобы Ростовская область сохраняла свои лидерские позиции и двигалась вперед.
«
"Среди задач - вопросы, связанные с развитием экономики, социальной сферы, нормальным самочувствием жителей области, сохранением суверенитета нашей страны", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал указ об отставке губернатора Ростовской области Голубева по собственному желанию. 12 ноября на внеочередном заседании законодательного собрания области были досрочно прекращены полномочия депутата Николая Беляева на основании его заявления. После этого решением регионального избиркома вакантный мандат в законодательном собрании области был передан Голубеву.
Также Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой, которая написала заявление по собственному желанию.
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ПолитикаРостовская областьРоссияВасилий ГолубевАлександр ИщенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФЕдиная Россия
 
 
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