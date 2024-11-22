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В Ростове-на-Дону открылся международный патриотический форум
В Ростове-на-Дону открылся международный патриотический форум - РИА Новости, 22.11.2024
В Ростове-на-Дону открылся международный патриотический форум
Международный патриотический форум "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства" открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:04
2024-11-22T19:04
2024-11-22T19:04
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Международный патриотический форум "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства" открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "На площадке Ростовского государственного университета путей сообщения состоялось торжественное открытие и пленарное заседание VI юбилейного форума "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства", - говорится в сообщении. Мероприятие продлится до 25 ноября и будет направлено на защиту исторической памяти, налаживание позитивного диалога с иностранными государствами, формирование положительного имиджа РФ, отметили организаторы. В текущем году форум собрал более 200 участников в очном формате, среди которых - историки, политики, представители общественных организаций и культурные деятели. Более 60 человек - представители 13 иностранных государств: Белоруссии, Киргизии, Армении, Таджикистана, Абхазии, Сербии, ФРГ, Польши, Египта, Ирака, Сирии, Палестины и Китая. По словам министра экономического развития области Максима Папушенко, именно такие площадки как данный форум помогают развивать прямые контакты между молодежью, экспертами, учеными и помогают им объединиться для достижения общих целей. "Мы знаем на практике, что общие усилия по сохранению исторической памяти, миротворческая деятельность, налаживание позитивного диалога между странами - это важнейшие факторы укрепления дружественных связей и залог успешного взаимовыгодного экономического сотрудничества", - сказал он. На форуме организованы различные тематические площадки, секции и лекции для участников разных возрастов. С целью ознакомления с культурой Ростовской области для иностранных участников предусмотрена культурная программа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, россия
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Россия
В Ростове-на-Дону открылся международный патриотический форум
Международный форум "Миротворчество поколений" открылся в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Международный патриотический форум "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства" открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"На площадке Ростовского государственного университета путей сообщения состоялось торжественное открытие и пленарное заседание VI юбилейного форума "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства", - говорится в сообщении. Мероприятие продлится до 25 ноября и будет направлено на защиту исторической памяти, налаживание позитивного диалога с иностранными государствами, формирование положительного имиджа РФ, отметили организаторы.
В текущем году форум собрал более 200 участников в очном формате, среди которых - историки, политики, представители общественных организаций и культурные деятели. Более 60 человек - представители 13 иностранных государств: Белоруссии
, Киргизии
, Армении
, Таджикистана
, Абхазии
, Сербии
, ФРГ
, Польши
, Египта
, Ирака
, Сирии
, Палестины
и Китая
.
По словам министра экономического развития области Максима Папушенко, именно такие площадки как данный форум помогают развивать прямые контакты между молодежью, экспертами, учеными и помогают им объединиться для достижения общих целей. "Мы знаем на практике, что общие усилия по сохранению исторической памяти, миротворческая деятельность, налаживание позитивного диалога между странами - это важнейшие факторы укрепления дружественных связей и залог успешного взаимовыгодного экономического сотрудничества", - сказал он.
На форуме организованы различные тематические площадки, секции и лекции для участников разных возрастов. С целью ознакомления с культурой Ростовской области для иностранных участников предусмотрена культурная программа.