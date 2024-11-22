https://ria.ru/20241122/dagestan-1985290594.html
В Дагестане арестовали подозреваемую главу финансовой пирамиды
В Дагестане арестовали подозреваемую главу финансовой пирамиды - РИА Новости, 22.11.2024
В Дагестане арестовали подозреваемую главу финансовой пирамиды
Суд в Махачкале заключил под стражу подозреваемую в особо крупном мошенничестве, которая руководила коммерческой фирмы, действовавшей по принципу финансовой... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:51
2024-11-22T21:51
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Суд в Махачкале заключил под стражу подозреваемую в особо крупном мошенничестве, которая руководила коммерческой фирмы, действовавшей по принципу финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе верховного суда Дагестана. "Кировским районным судом города Махачкалы избрана мера пресечения в отношении уроженки Ростова-на-Дону 1997 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Суд… постановил заключить подозреваемую под стражу на срок два месяца, то есть по 20 января 2025 года", – говорится в сообщении. В материале, поступившем в суд, указывается на два эпизода мошенничества, в которых подозревается задержанная. В 2023 и 2024 годах она под предлогом инвестиций в объекты недвижимости обманом завладела деньгами двух местных жительниц в общей сумме 6,7 миллиона рублей. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что правоохранители республики прекратили деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации фотосессий, брала у людей деньги в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Руководитель организации "реинвестировала" полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Инвесторам обещанные деньги выплачивали за счет привлечения средств новых клиентов. Сообщалось, что приблизительная сумма привлеченных средств – свыше 200 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241121/delo-1985077693.html
https://ria.ru/20241118/ekstraditsiya-1984321189.html
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происшествия, махачкала, ростов-на-дону, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Ростов-на-Дону, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане арестовали подозреваемую главу финансовой пирамиды
Суд в Махачкале заключил под стражу подозреваемую в крупном мошенничестве
МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Суд в Махачкале заключил под стражу подозреваемую в особо крупном мошенничестве, которая руководила коммерческой фирмы, действовавшей по принципу финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе верховного суда Дагестана.
"Кировским районным судом города Махачкалы избрана мера пресечения в отношении уроженки Ростова-на-Дону
1997 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере)… Суд… постановил заключить подозреваемую под стражу на срок два месяца, то есть по 20 января 2025 года", – говорится в сообщении.
В материале, поступившем в суд, указывается на два эпизода мошенничества, в которых подозревается задержанная. В 2023 и 2024 годах она под предлогом инвестиций в объекты недвижимости обманом завладела деньгами двух местных жительниц в общей сумме 6,7 миллиона рублей.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что правоохранители республики прекратили деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации фотосессий, брала у людей деньги в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Руководитель организации "реинвестировала" полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Инвесторам обещанные деньги выплачивали за счет привлечения средств новых клиентов. Сообщалось, что приблизительная сумма привлеченных средств – свыше 200 миллионов рублей.