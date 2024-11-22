https://ria.ru/20241122/bronirovanie-1985217283.html
Сервис бронирования отелей и туров запустят на "Мегамаркете"
Сервис бронирования отелей и туров запустят на "Мегамаркете" - РИА Новости, 22.11.2024
Сервис бронирования отелей и туров запустят на "Мегамаркете"
Сервис по бронированию туров и отелей запустят на "Мегамаркете", сообщает пресс-служба маркетплейса. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:38
2024-11-22T15:38
2024-11-22T15:38
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туризм
маркетплейс
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новосибирская область
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туры
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сервис по бронированию туров и отелей запустят на "Мегамаркете", сообщает пресс-служба маркетплейса. Компания совместно с партнерами Travelata и "Отелло" строит комплексный сервис, в рамках которого посетители могут подобрать и оплатить тур, выбрать и забронировать гостиницу, а также приобрести товары для поездок и перелетов. На сайте маркетплейса появилась отдельная навигационная страница, перенаправляющая пользователей в соответствующие разделы. Основной продукт направления — продажа пакетных туров в десятки стран со множеством курортных зон, в том числе по России. Пользователям доступны привычные инструменты: сортировка предложений операторов по стране, городу вылета и прилета, датам, цене, количеству ночей, типу питания и многим другим. "Мегамаркет" делает ставку на комфорт клиентов и удобство пользовательского опыта: например, посетители маркетплейса могут воспользоваться "Календарем низких цен", чтобы спланировать расходы наилучшим образом. "Мегамаркет" строит сервис на принципах доступности, поэтому цены на маркетплейсе такие же, как и на официальных сайтах туроператоров", — отмечает директор коммерческой службы направления нон-фуд "Мегамаркета" Наталия Панжина. Маркетплейс планирует привлечь больше клиентов также и за счет запуска сервиса бронирования гостиниц. Пользователям доступен каталог выгодных предложений в городах России, а дополнительным стимулом выступает общая программа лояльности — до 99% стоимости проживания можно оплатить бонусами "Спасибо". Усилить новый стрим "Мегамаркет" планирует, интегрировав в разделы подборки товаров для путешественников из основной страницы. Пользователям будут предложены варианты необходимых товаров — зарядные устройства, снаряжение, одежда, чемоданы, кремы для загара и другое. В дальнейшем планируется расширение функциональности и ассортимента туров, гостиниц и рекомендованных товаров для путешествий. Также до конца года, приобретая тур или бронируя отель на "Мегамаркете", пользователи могут получить скидку на первую покупку по промокоду MTR24 — до 6% на большинство туров и до 20% (но не более 4000 рублей) на бронирование отеля. Информация о продавце: ООО "ДубльГИС", ОГРН: 1045401929847, 630048, Новосибирская область, г. Новосибирск, пл. им. Карла Маркса, д. 7, этаж 13 (агрегатор). Реклама, ООО "МАРКЕТПЛЕЙС", erid: F7NfYUJCUneP4VtXjevn.
https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, туризм, маркетплейс, россия, новосибирск, новосибирская область, отели, туры, бронирование
Экономика, Туризм, маркетплейс, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Отели, Туры, бронирование
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сервис по бронированию туров и отелей запустят на "Мегамаркете", сообщает пресс-служба маркетплейса.
Компания совместно с партнерами Travelata и "Отелло" строит комплексный сервис, в рамках которого посетители могут подобрать и оплатить тур, выбрать и забронировать гостиницу, а также приобрести товары для поездок и перелетов. На сайте маркетплейса появилась отдельная навигационная страница
, перенаправляющая пользователей в соответствующие разделы.
Основной продукт направления — продажа пакетных туров в десятки стран со множеством курортных зон, в том числе по России.
Пользователям доступны привычные инструменты: сортировка предложений операторов по стране, городу вылета и прилета, датам, цене, количеству ночей, типу питания и многим другим. "Мегамаркет" делает ставку на комфорт клиентов и удобство пользовательского опыта: например, посетители маркетплейса могут воспользоваться "Календарем низких цен", чтобы спланировать расходы наилучшим образом.
"Мегамаркет" строит сервис на принципах доступности, поэтому цены на маркетплейсе такие же, как и на официальных сайтах туроператоров", — отмечает директор коммерческой службы направления нон-фуд "Мегамаркета" Наталия Панжина.
Маркетплейс планирует привлечь больше клиентов также и за счет запуска сервиса бронирования гостиниц. Пользователям доступен каталог выгодных предложений в городах России, а дополнительным стимулом выступает общая программа лояльности — до 99% стоимости проживания можно оплатить бонусами "Спасибо".
Усилить новый стрим "Мегамаркет" планирует, интегрировав в разделы подборки товаров для путешественников из основной страницы. Пользователям будут предложены варианты необходимых товаров — зарядные устройства, снаряжение, одежда, чемоданы, кремы для загара и другое.
В дальнейшем планируется расширение функциональности и ассортимента туров, гостиниц и рекомендованных товаров для путешествий. Также до конца года, приобретая тур или бронируя отель на "Мегамаркете", пользователи могут получить скидку на первую покупку по промокоду MTR24 — до 6% на большинство туров и до 20% (но не более 4000 рублей) на бронирование отеля.
Информация о продавце: ООО "ДубльГИС", ОГРН: 1045401929847, 630048, Новосибирская область, г. Новосибирск, пл. им. Карла Маркса, д. 7, этаж 13 (агрегатор).
Реклама, ООО "МАРКЕТПЛЕЙС", erid: F7NfYUJCUneP4VtXjevn.