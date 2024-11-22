https://ria.ru/20241122/bolid-1985169486.html

Над Благовещенском пролетел болид

Над Благовещенском пролетел болид - РИА Новости, 22.11.2024

Над Благовещенском пролетел болид

В небе над Благовещенском пролетел болид, сообщил РИА Новости директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:38

2024-11-22T12:38

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя — РИА Новости. В небе над Благовещенском пролетел болид, сообщил РИА Новости директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин. "Это действительно был болид или пролет достаточно яркого тела метеорного происхождения в атмосфере нашей Земли. Такое бывает периодически, случается в дневное время. Мы тоже можем наблюдать различные объекты подобного класса", — рассказал собеседник агентства. По словам специалиста, подобные явления периодически происходят в разных местах земного шара. Он уточнил, что, скорее всего, это был объект естественного происхождения."Иногда такие объекты заходят в верхние плотные слои нашей атмосферы, иногда заходят и потом уходят дальше в космическое пространство. Иногда бывает так, что такие объекты уже потом в дальнейшем выпадают на поверхность нашей планеты Земля", — сообщил Маткин.Он уточнил, что иногда подобные явления сопровождаются громким шумом или хлопками.В местных пабликах разошлось видео, которое сняли горожане в пятницу днем. Оно сопровождается комментарием: "Что-то упало в небе над Благовещенском". Telegram-канал "Небо над нами", который на любительском уровне изучает астрономию и разные астрособытия, назвал летящий объект болидом.Хотя видео невысокого качества, но явление охарактеризовали достаточно грамотно, пояснил Маткин.

https://ria.ru/20241121/roskosmos-1985072842.html

https://ria.ru/20241109/kosmos-1982831503.html

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Болид пролетел в небе над Благовещенском Болид пролетел в небе над Благовещенском в пятницу. Горожане публикуют видео в соцсетях. 2024-11-22T12:38 true PT0M13S

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