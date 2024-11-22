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Над Благовещенском пролетел болид - РИА Новости, 22.11.2024
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Наука
 
12:38 22.11.2024 (обновлено: 16:59 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/bolid-1985169486.html
Над Благовещенском пролетел болид
Над Благовещенском пролетел болид - РИА Новости, 22.11.2024
Над Благовещенском пролетел болид
В небе над Благовещенском пролетел болид, сообщил РИА Новости директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:38
2024-11-22T16:59
наука
космос - риа наука
амурская область
земля
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя — РИА Новости. В небе над Благовещенском пролетел болид, сообщил РИА Новости директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин. "Это действительно был болид или пролет достаточно яркого тела метеорного происхождения в атмосфере нашей Земли. Такое бывает периодически, случается в дневное время. Мы тоже можем наблюдать различные объекты подобного класса", — рассказал собеседник агентства. По словам специалиста, подобные явления периодически происходят в разных местах земного шара. Он уточнил, что, скорее всего, это был объект естественного происхождения."Иногда такие объекты заходят в верхние плотные слои нашей атмосферы, иногда заходят и потом уходят дальше в космическое пространство. Иногда бывает так, что такие объекты уже потом в дальнейшем выпадают на поверхность нашей планеты Земля", — сообщил Маткин.Он уточнил, что иногда подобные явления сопровождаются громким шумом или хлопками.В местных пабликах разошлось видео, которое сняли горожане в пятницу днем. Оно сопровождается комментарием: "Что-то упало в небе над Благовещенском". Telegram-канал "Небо над нами", который на любительском уровне изучает астрономию и разные астрособытия, назвал летящий объект болидом.Хотя видео невысокого качества, но явление охарактеризовали достаточно грамотно, пояснил Маткин.
https://ria.ru/20241121/roskosmos-1985072842.html
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Болид пролетел в небе над Благовещенском
Болид пролетел в небе над Благовещенском в пятницу. Горожане публикуют видео в соцсетях.
2024-11-22T12:38
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космос - риа наука, амурская область, земля
Наука, Космос - РИА Наука, Амурская область, Земля
Над Благовещенском пролетел болид

Болид пролетел в небе над Благовещенском в Амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя — РИА Новости. В небе над Благовещенском пролетел болид, сообщил РИА Новости директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин.
«
"Это действительно был болид или пролет достаточно яркого тела метеорного происхождения в атмосфере нашей Земли. Такое бывает периодически, случается в дневное время. Мы тоже можем наблюдать различные объекты подобного класса", — рассказал собеседник агентства.
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По словам специалиста, подобные явления периодически происходят в разных местах земного шара. Он уточнил, что, скорее всего, это был объект естественного происхождения.
«
"Иногда такие объекты заходят в верхние плотные слои нашей атмосферы, иногда заходят и потом уходят дальше в космическое пространство. Иногда бывает так, что такие объекты уже потом в дальнейшем выпадают на поверхность нашей планеты Земля", — сообщил Маткин.
Он уточнил, что иногда подобные явления сопровождаются громким шумом или хлопками.
В местных пабликах разошлось видео, которое сняли горожане в пятницу днем. Оно сопровождается комментарием: "Что-то упало в небе над Благовещенском". Telegram-канал "Небо над нами", который на любительском уровне изучает астрономию и разные астрособытия, назвал летящий объект болидом.
Хотя видео невысокого качества, но явление охарактеризовали достаточно грамотно, пояснил Маткин.
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