https://ria.ru/20241122/berbok-1985289144.html
Бербок объявила о разводе с мужем
Бербок объявила о разводе с мужем - РИА Новости, 22.11.2024
Бербок объявила о разводе с мужем
Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет семейной жизни, сообщило издание Bild со ссылкой на заявление... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:36
2024-11-22T21:36
2024-11-22T22:21
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет семейной жизни, сообщило издание Bild со ссылкой на заявление экс-супругов. "В Берлине уже давно ходят слухи об их браке. Теперь министр иностранных дел Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш подтверждают: после 17 лет брака их любовь закончилась", — говорится в публикации. Супруги также заявили, что они пока не нашли новых партнеров и, более того, они продолжают жить в Потсдаме вместе с двумя дочерьми, которым девять и 13 лет. Издание также обратило внимание на то, что на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку Бербок появилась без обручального кольца.
https://ria.ru/20241122/berbok-1985233495.html
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В мире, Берлин (город), Потсдам, Баку, Анналена Бербок, МИД Германии, ООН, Германия
Бербок объявила о разводе с мужем
Bild: Бербок объявила о разводе спустя 17 лет семейной жизни