https://ria.ru/20241122/berbok-1985289144.html

Бербок объявила о разводе с мужем

Бербок объявила о разводе с мужем - РИА Новости, 22.11.2024

Бербок объявила о разводе с мужем

Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет семейной жизни, сообщило издание Bild со ссылкой на заявление... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:36

2024-11-22T21:36

2024-11-22T22:21

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет семейной жизни, сообщило издание Bild со ссылкой на заявление экс-супругов. "В Берлине уже давно ходят слухи об их браке. Теперь министр иностранных дел Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш подтверждают: после 17 лет брака их любовь закончилась", — говорится в публикации. Супруги также заявили, что они пока не нашли новых партнеров и, более того, они продолжают жить в Потсдаме вместе с двумя дочерьми, которым девять и 13 лет. Издание также обратило внимание на то, что на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку Бербок появилась без обручального кольца.

https://ria.ru/20241122/berbok-1985233495.html

берлин (город)

потсдам

баку

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