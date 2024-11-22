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Бербок объявила о разводе с мужем - РИА Новости, 22.11.2024
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21:36 22.11.2024 (обновлено: 22:21 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/berbok-1985289144.html
Бербок объявила о разводе с мужем
Бербок объявила о разводе с мужем - РИА Новости, 22.11.2024
Бербок объявила о разводе с мужем
Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет семейной жизни, сообщило издание Bild со ссылкой на заявление... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:36
2024-11-22T22:21
в мире
берлин (город)
потсдам
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анналена бербок
мид германии
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет семейной жизни, сообщило издание Bild со ссылкой на заявление экс-супругов. "В Берлине уже давно ходят слухи об их браке. Теперь министр иностранных дел Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш подтверждают: после 17 лет брака их любовь закончилась", — говорится в публикации. Супруги также заявили, что они пока не нашли новых партнеров и, более того, они продолжают жить в Потсдаме вместе с двумя дочерьми, которым девять и 13 лет. Издание также обратило внимание на то, что на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку Бербок появилась без обручального кольца.
https://ria.ru/20241122/berbok-1985233495.html
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в мире, берлин (город), потсдам, баку, анналена бербок, мид германии, оон, германия
В мире, Берлин (город), Потсдам, Баку, Анналена Бербок, МИД Германии, ООН, Германия
Бербок объявила о разводе с мужем

Bild: Бербок объявила о разводе спустя 17 лет семейной жизни

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет семейной жизни, сообщило издание Bild со ссылкой на заявление экс-супругов.
«
Берлине уже давно ходят слухи об их браке. Теперь министр иностранных дел Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш подтверждают: после 17 лет брака их любовь закончилась", — говорится в публикации.
Супруги также заявили, что они пока не нашли новых партнеров и, более того, они продолжают жить в Потсдаме вместе с двумя дочерьми, которым девять и 13 лет.
Издание также обратило внимание на то, что на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку Бербок появилась без обручального кольца.
Глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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В миреБерлин (город)ПотсдамБакуАнналена БербокМИД ГерманииООНГермания
 
 
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