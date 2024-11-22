https://ria.ru/20241122/azarov-1985136907.html

Экс-премьер рассказал о первой попытке незаконной смены власти на Украине

Экс-премьер рассказал о первой попытке незаконной смены власти на Украине - РИА Новости, 22.11.2024

Экс-премьер рассказал о первой попытке незаконной смены власти на Украине

Первая попытка незаконной смены власти на Украине произошла ещё до "Оранжевой революции" - в 2000 году, когда большую популярность получило движение "Украина... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:17

2024-11-22T10:17

2024-11-22T11:38

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Первая попытка незаконной смены власти на Украине произошла ещё до "Оранжевой революции" - в 2000 году, когда большую популярность получило движение "Украина без Кучмы", рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью, приуроченному к 20-летней годовщине "оранжевой революции" на Украине. "Первая попытка смены власти, смены режима политического была и осуществлялась хронологически в 2000 и 2001 году. Это была хорошо подготовленная операция, я имею в виду операцию 2000-2001 года, которую осуществляли первый раз на нашей территории спецслужбы Соединенных Штатов Америки", - сказал он. Азаров добавил, что западные спецслужбы достаточно долго работали над этим; ещё в 1996 году, премьер-министр Лазаренко завербовал несколько сотрудников службы безопасности, работавших с Кучмой, дав им задание поставить в кабинете президента прослушки. По словам Азарова, поводом к началу протестов стал инцидент с украинским журналистом Гонгадзе: через две недели после его внезапной пропажи на пресс-конференции Александра Мороза, председателя Верховного Совета Украины, была опубликована запись разговора нетрезвого Кучмы с министром внутренних дел Юрием Кравченко, где первый высказывал недовольство журналистом, а через 10 дней нашли якобы его тело. "Сразу, без всяких там особых доказательств, сказали, что это тело принадлежит Гонгадзе. Ну, раз принадлежит Гонгадзе, значит, Кучма преступник. Дал команду Кравченко убрать его. И вот его убрали. Началась очень мощная волна, которая была естественно подготовлена в средствах массовой информации. На которых были выдвинуты требования отставки Кучмы. На которых обличалась вся система. Мол, система преступной власти, коррупция, убийства, преследование журналистов и вот ярким примером было исчезновение Гонгадзе и его убийство", - рассказал Азаров. Он продолжил, что в свете тех событий и было создано движение "Украина без Кучмы", которое резко набирало популярность. "Что это за движение было? Это был первый прообраз майдана. Была перекрыта улица Крещатик. На улице Крещатик были сооружены трибуна, виселица, на которой болталось чучело Кучмы, был учрежден народный трибунал. Каждый день это сборище выкрикивало различные лозунги, создавались организации "Украина без Кучмы" по территории Украины. То есть вот была репетиция вот этой вот оранжевой революции. И вот на этой (смерти журналиста Гонгадзе и якобы нахождения его тела – ред.) основе было раскручено движение", - добавил Азаров. Он заключил, что тем не менее, власть в стране удалось удержать. "Мы прекратили обналичку денег, которую мы выявили в целом ряде обменных пунктов, в банках. Все эти блуждающие люди на майдане - несколько тысяч, лишились финансирования и потихонечку разошлись. И, естественно, всё это движение заглохло". Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

https://ria.ru/20241121/evropa-1984896370.html

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в мире, украина, николай азаров (политик), юрий кравченко, александр морозов