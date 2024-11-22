https://ria.ru/20241122/arest-1985254418.html

Суд арестовал участников массовой драки во Владимире

Суд арестовал участников массовой драки во Владимире - РИА Новости, 22.11.2024

Суд арестовал участников массовой драки во Владимире

Суд арестовал четырех участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:03

2024-11-22T18:03

2024-11-22T18:27

россия

общество

владимир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985257882_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_ff2056aad25ce906700a46a60bbd7752.jpg

РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Суд арестовал четырех участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону. В начале этой недели в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. Позднее региональное СУСК сообщило о задержании участников преступления. По предварительным данным следствия, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. На улице фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате телесные повреждения получили три жителя Владимира. "Судом удовлетворены ходатайства следователей Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов по уголовному делу о хулиганских действиях во Владимире 9 ноября", - говорится в Telegram-канале СУСК. Ведомство отмечает, что по делу проводится сбор доказательств и решается вопрос о мере пресечения в отношении других участников преступления.

https://ria.ru/20241118/krasnodar-1984370572.html

https://ria.ru/20241105/saratov-1981980078.html

россия

владимир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, владимир