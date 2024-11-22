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Суд арестовал участников массовой драки во Владимире - РИА Новости, 22.11.2024
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18:03 22.11.2024 (обновлено: 18:27 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/arest-1985254418.html
Суд арестовал участников массовой драки во Владимире
Суд арестовал участников массовой драки во Владимире - РИА Новости, 22.11.2024
Суд арестовал участников массовой драки во Владимире
Суд арестовал четырех участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:03
2024-11-22T18:27
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РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Суд арестовал четырех участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону. В начале этой недели в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. Позднее региональное СУСК сообщило о задержании участников преступления. По предварительным данным следствия, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. На улице фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате телесные повреждения получили три жителя Владимира. "Судом удовлетворены ходатайства следователей Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов по уголовному делу о хулиганских действиях во Владимире 9 ноября", - говорится в Telegram-канале СУСК. Ведомство отмечает, что по делу проводится сбор доказательств и решается вопрос о мере пресечения в отношении других участников преступления.
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россия, общество, владимир
Россия, Общество, Владимир
Суд арестовал участников массовой драки во Владимире

Суд арестовал четырех участников массовой драки во Владимире

© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramОдин из участников массовой драки, арестованный во Владимире
Один из участников массовой драки, арестованный во Владимире - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/Telegram
Один из участников массовой драки, арестованный во Владимире
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РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Суд арестовал четырех участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону.
В начале этой недели в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. Позднее региональное СУСК сообщило о задержании участников преступления. По предварительным данным следствия, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. На улице фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате телесные повреждения получили три жителя Владимира.
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"Судом удовлетворены ходатайства следователей Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов по уголовному делу о хулиганских действиях во Владимире 9 ноября", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Ведомство отмечает, что по делу проводится сбор доказательств и решается вопрос о мере пресечения в отношении других участников преступления.
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