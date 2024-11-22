https://ria.ru/20241122/arest-1985110136.html

У Лавленцева и его подельника арестовали имущество на 1,4 млрд рублей

У Лавленцева и его подельника арестовали имущество на 1,4 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2024

У Лавленцева и его подельника арестовали имущество на 1,4 млрд рублей

Мещанский суд Москвы арестовал имущество бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева и экс-главы "СКА Арена" Игоря Забирана на общую сумму... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T03:04

2024-11-22T03:04

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал имущество бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева и экс-главы "СКА Арена" Игоря Забирана на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей, следует из судебного постановления.Так, у Лавленцева арестовали счета, многочисленные участки, помещения, коттеджи, доли в трех фирмах, баню и тир на общую сумму 992 195 821 рубль и 21 копейка.Что касается Забирана, среди его имущества под арест попали дома, участки, счета в рублях и валюте, а также три автомобиля — Toyota Land Cruiser, BMW и ВАЗ-2107. Его собственность суд оценил в 408 миллионов 24 тысячи рублей.Кроме того, арестованы активы их близких людей, которые не являются фигурантами уголовного дела. Стоимость этого имущества составила чуть более двух миллиардов рублей.Тверской суд Москвы накануне приговорил Лавленцева к 13 годам колонии за четыре эпизода растраты и мошенничества на сумму 3,3 миллиарда рублей. Забирану дали 7,5 года колонии. Также их оштрафовали на 132,9 миллиона и 54 миллиона рублей соответственно.Лавленцев занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ в 2013-2014 годах.

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