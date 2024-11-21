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В Раде рассказали о судьбе Зеленского после краха на Украине - РИА Новости, 21.11.2024
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15:51 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1985031099.html
В Раде рассказали о судьбе Зеленского после краха на Украине
В Раде рассказали о судьбе Зеленского после краха на Украине - РИА Новости, 21.11.2024
В Раде рассказали о судьбе Зеленского после краха на Украине
После краха на Украине все политики возложат вину на Владимира Зеленского, такое мнение выразил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:51
2024-11-21T15:51
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. После краха на Украине все политики возложат вину на Владимира Зеленского, такое мнение выразил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Когда все рухнет, они будут строить из себя невиновных, которые просто “делали то, что решил президент”. Слуги и Порошенко с ОПЗЖ будут рассказывать, что “просто жали кнопки за то, что решил президент”. Министры - что голосовали “за то, что сказал президент”. И народ его за это растерзает, пока эти будут выбираться через давно проложенные коридоры", — написал Дубинский.По его словам, виновный в поражении уже определен.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241121/udary-1984979217.html
https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984951207.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали о судьбе Зеленского после краха на Украине

Депутат Рады Дубинский: после краха на Украине все политики обвинят Зеленского

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. После краха на Украине все политики возложат вину на Владимира Зеленского, такое мнение выразил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Когда все рухнет, они будут строить из себя невиновных, которые просто “делали то, что решил президент”. Слуги и Порошенко с ОПЗЖ будут рассказывать, что “просто жали кнопки за то, что решил президент”. Министры - что голосовали “за то, что сказал президент”. И народ его за это растерзает, пока эти будут выбираться через давно проложенные коридоры", — написал Дубинский.
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По его словам, виновный в поражении уже определен.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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