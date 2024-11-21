https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1985031099.html

В Раде рассказали о судьбе Зеленского после краха на Украине

В Раде рассказали о судьбе Зеленского после краха на Украине - РИА Новости, 21.11.2024

В Раде рассказали о судьбе Зеленского после краха на Украине

После краха на Украине все политики возложат вину на Владимира Зеленского, такое мнение выразил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:51

2024-11-21T15:51

2024-11-21T15:51

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. После краха на Украине все политики возложат вину на Владимира Зеленского, такое мнение выразил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Когда все рухнет, они будут строить из себя невиновных, которые просто “делали то, что решил президент”. Слуги и Порошенко с ОПЗЖ будут рассказывать, что “просто жали кнопки за то, что решил президент”. Министры - что голосовали “за то, что сказал президент”. И народ его за это растерзает, пока эти будут выбираться через давно проложенные коридоры", — написал Дубинский.По его словам, виновный в поражении уже определен.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241121/udary-1984979217.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины