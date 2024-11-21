https://ria.ru/20241121/zaes-1984942091.html
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС
Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения, сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:20
2024-11-21T09:20
2024-11-21T10:30
происшествия
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения, сообщила пресс-служба станции."На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", — говорится в сообщении.Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.Все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отмечено в сообщении.В конце октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС крайне неустойчива. По его словам, отключения электроэнергии за пределами площадки стали частым явлением.В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.
https://ria.ru/20241120/grossi-1984835876.html
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происшествия, запорожская аэс
Происшествия, Запорожская АЭС
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС
На одной из двух высоковольтных линий энергоснабжения ЗАЭС сработала автоматика
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости.
Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения, сообщила пресс-служба станции
.
"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", — говорится в сообщении.
Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
Все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отмечено в сообщении.
В конце октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС крайне неустойчива. По его словам, отключения электроэнергии за пределами площадки стали частым явлением.
В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что обстрелы Энергодара
со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.