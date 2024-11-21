Рейтинг@Mail.ru
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 21.11.2024 (обновлено: 10:30 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/zaes-1984942091.html
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС
Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения, сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:20
2024-11-21T10:30
происшествия
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_3322f65157edfeebd2f65b50a823a90e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения, сообщила пресс-служба станции."На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", — говорится в сообщении.Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.Все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отмечено в сообщении.В конце октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС крайне неустойчива. По его словам, отключения электроэнергии за пределами площадки стали частым явлением.В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.
https://ria.ru/20241120/grossi-1984835876.html
https://ria.ru/20241113/zaes-1983573890.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e7f33d4a72f8ddda62353a488f0f935e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская аэс
Происшествия, Запорожская АЭС
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС

На одной из двух высоковольтных линий энергоснабжения ЗАЭС сработала автоматика

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения, сообщила пресс-служба станции.
"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", — говорится в сообщении.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В МАГАТЭ выступили против перезапуска реакторов ЗАЭС, пока остаются угрозы
20 ноября, 14:45
Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
Все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отмечено в сообщении.
В конце октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС крайне неустойчива. По его словам, отключения электроэнергии за пределами площадки стали частым явлением.
В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до замораживания конфликта
13 ноября, 16:53
 
ПроисшествияЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала