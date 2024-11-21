https://ria.ru/20241121/zaes-1984942091.html

Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС

Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024

Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС

Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения, сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:20

2024-11-21T09:20

2024-11-21T10:30

происшествия

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_3322f65157edfeebd2f65b50a823a90e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Автоматика отключила на Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения, сообщила пресс-служба станции."На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", — говорится в сообщении.Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.Все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отмечено в сообщении.В конце октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС крайне неустойчива. По его словам, отключения электроэнергии за пределами площадки стали частым явлением.В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.

https://ria.ru/20241120/grossi-1984835876.html

https://ria.ru/20241113/zaes-1983573890.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, запорожская аэс