https://ria.ru/20241121/yao-1985097940.html
Белый дом: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие
Белый дом: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие - РИА Новости, 21.11.2024
Белый дом: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие
Администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T22:52
2024-11-21T22:52
2024-11-21T22:57
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие на Украине. Просто нет таких данных", — сказала Жан-Пьер, выступая перед журналистами.
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россия, в мире, украина, сша, карин жан-пьер
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Карин Жан-Пьер
Белый дом: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие
Белый дом не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия