https://ria.ru/20241121/yao-1985097940.html

Белый дом: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие

Белый дом: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие - РИА Новости, 21.11.2024

Белый дом: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие

Администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:52

2024-11-21T22:52

2024-11-21T22:57

россия

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

карин жан-пьер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие на Украине. Просто нет таких данных", — сказала Жан-Пьер, выступая перед журналистами.

https://ria.ru/20241121/ssha-1985098342.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, сша, карин жан-пьер