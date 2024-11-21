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Глава Якутии призвал к проектированию железной дороги от Якутии до Магадана - РИА Новости, 21.11.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
13:41 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/yakutiya-1984994762.html
Глава Якутии призвал к проектированию железной дороги от Якутии до Магадана
Глава Якутии призвал к проектированию железной дороги от Якутии до Магадана - РИА Новости, 21.11.2024
Глава Якутии призвал к проектированию железной дороги от Якутии до Магадана
Глава Якутии Айсен Николаев на заседании в рамках "Транспортной недели" в Совфеде призвал начать проектирование железной дороги от Якутии до Магадана, сообщает... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:41
2024-11-21T13:41
республика саха (якутия)
магадан
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якутск
айсен николаев
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ЯКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев на заседании в рамках "Транспортной недели" в Совфеде призвал начать проектирование железной дороги от Якутии до Магадана, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Ранее в РЖД заявляли, что компания до 2035 года рассматривает возможность строительства железной дороги до Магадана, это позволило бы раскрыться региону с огромными залежами полезных ископаемых. Железная дорога в настоящее время доходит до станции Нижний Бестях в Якутии. До Магадана железной дороги нет. ОАО "РЖД" оценивает строительство железной дороги из Якутии до Магадана в 3 триллиона рублей. Отмечается, что Николаев в рамках "Транспортной недели – 2024" принял участие в заседании Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах Российской Федерации при Совете Федерации. Основной темой заседания стало развитие международного транспортно-логистического сотрудничества. "Пришло время уже реально начинать готовить документацию для строительства железной дороги от Нижнего Бестяха, то есть фактически от Якутска, до Магадана. Это будет важнейшая транспортная магистраль, имеющая не только экономическое, но и геополитическое, геостратегическое значение, в том числе для обеспечения безопасности страны", - приводятся слова главы региона. В качестве примера он привел представленный в рамках выставки "Транспортной недели" проект Тихоокеанской железной дороги. Проект ТЖД, реализованный за два с небольшим года, завершен в рекордное время. Николаев подчеркнул значение коридора "Север-Юг". "Сейчас республика совместно с Амурской областью начинает проект Джалинда-Мохэ, в результате которого появится смешанный пункт пропуска через государственную границу с Китаем. Это даст возможность в дальнейшем при определенной реконструкции и строительстве железных дорог со стороны как Китая, так и со стороны нашей страны, обеспечивать уже в ближайшие годы экспорт из нашей республики порядка 24 миллионов тонн различных грузов", - сказал он.
https://ria.ru/20241119/nikolaev-1984611209.html
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магадан, китай, якутск, айсен николаев, ржд, совет федерации рф, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Магадан, Китай, Якутск, Айсен Николаев, РЖД, Совет Федерации РФ, Республика Саха (Якутия)

Глава Якутии призвал к проектированию железной дороги от Якутии до Магадана

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства РС(Я)Глава Якутии призвал начать проектирование железной дороги от Якутии до Магадана
Глава Якутии призвал начать проектирование железной дороги от Якутии до Магадана - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства РС(Я)
Глава Якутии призвал начать проектирование железной дороги от Якутии до Магадана. Архивное фото
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ЯКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев на заседании в рамках "Транспортной недели" в Совфеде призвал начать проектирование железной дороги от Якутии до Магадана, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее в РЖД заявляли, что компания до 2035 года рассматривает возможность строительства железной дороги до Магадана, это позволило бы раскрыться региону с огромными залежами полезных ископаемых. Железная дорога в настоящее время доходит до станции Нижний Бестях в Якутии. До Магадана железной дороги нет. ОАО "РЖД" оценивает строительство железной дороги из Якутии до Магадана в 3 триллиона рублей.
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Отмечается, что Николаев в рамках "Транспортной недели – 2024" принял участие в заседании Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах Российской Федерации при Совете Федерации. Основной темой заседания стало развитие международного транспортно-логистического сотрудничества.
"Пришло время уже реально начинать готовить документацию для строительства железной дороги от Нижнего Бестяха, то есть фактически от Якутска, до Магадана. Это будет важнейшая транспортная магистраль, имеющая не только экономическое, но и геополитическое, геостратегическое значение, в том числе для обеспечения безопасности страны", - приводятся слова главы региона.
В качестве примера он привел представленный в рамках выставки "Транспортной недели" проект Тихоокеанской железной дороги. Проект ТЖД, реализованный за два с небольшим года, завершен в рекордное время.
Николаев подчеркнул значение коридора "Север-Юг". "Сейчас республика совместно с Амурской областью начинает проект Джалинда-Мохэ, в результате которого появится смешанный пункт пропуска через государственную границу с Китаем. Это даст возможность в дальнейшем при определенной реконструкции и строительстве железных дорог со стороны как Китая, так и со стороны нашей страны, обеспечивать уже в ближайшие годы экспорт из нашей республики порядка 24 миллионов тонн различных грузов", - сказал он.
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Республика Саха (Якутия)МагаданКитайЯкутскАйсен НиколаевРЖДСовет Федерации РФРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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