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Вучич прокомментировал российскую позицию по применению оружия для защиты - РИА Новости, 21.11.2024
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16:46 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/vuchich-1985045407.html
Вучич прокомментировал российскую позицию по применению оружия для защиты
Вучич прокомментировал российскую позицию по применению оружия для защиты - РИА Новости, 21.11.2024
Вучич прокомментировал российскую позицию по применению оружия для защиты
Только те, кто не знает президента РФ Владимира Путина, и "ненормальные" думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:46
2024-11-21T16:46
россия
москва
киев
владимир путин
александр вучич
роберт фицо
нато
евросоюз
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БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Только те, кто не знает президента РФ Владимира Путина, и "ненормальные" думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальные", - заявил Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо. Сербский лидер заявил, что хорошо знает президента России и попросил прислушаться к нему. "Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово "мир"… Мы хотим перемирия и мира, хотя я слышал от людей из Москвы, и Зеленский мне в лицо сказал, что это – нехорошая идея, то же самое подтвердили из Москвы, но я вопреки тому, что говорят и Киев, и Москва считаю, что это единственная нормальная и хорошая идея", - подчеркнул сербский лидер. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241119/vuchich-1984715880.html
https://ria.ru/20241112/gaz-1983357932.html
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россия, москва, киев, владимир путин, александр вучич, роберт фицо, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире, сербия, украина
Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Александр Вучич, Роберт Фицо, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, В мире, Сербия, Украина
Вучич прокомментировал российскую позицию по применению оружия для защиты

Вучич: только ненормальные думают, что Путин блефует в вопросе защиты России

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Только те, кто не знает президента РФ Владимира Путина, и "ненормальные" думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальные", - заявил Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо.
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Вучич пообещал приехать в Москву на 80-летие Победы над фашизмом
19 ноября, 22:26
Сербский лидер заявил, что хорошо знает президента России и попросил прислушаться к нему.
"Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово "мир"… Мы хотим перемирия и мира, хотя я слышал от людей из Москвы, и Зеленский мне в лицо сказал, что это – нехорошая идея, то же самое подтвердили из Москвы, но я вопреки тому, что говорят и Киев, и Москва считаю, что это единственная нормальная и хорошая идея", - подчеркнул сербский лидер.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
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12 ноября, 17:31
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Вучич призвал установить мир на Украине и Ближнем Востоке
12 ноября, 15:16
 
РоссияМоскваКиевВладимир ПутинАлександр ВучичРоберт ФицоНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВ миреСербияУкраина
 
 
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