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Страховой дом ВСК получил награду премии "Бренд года"

Страховой дом ВСК получил награду премии "Бренд года" - РИА Новости, 21.11.2024

Страховой дом ВСК получил награду премии "Бренд года"

ОАО Страховой дом ВСК стал лауреатом национальной премии "Бренд года в России 2024", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:05

2024-11-21T22:05

2024-11-21T22:29

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ОАО Страховой дом ВСК стал лауреатом национальной премии "Бренд года в России 2024", сообщает пресс-служба компании.ВСК получила награду в номинации "Услуги безопасности и страхования".Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась 20 ноября в Демонстрационном зале ГУМа в Москве. Соревнование брендов проходило в двух лигах — высшей и первой. Победителей высшей лиги жюри выбирали среди отечественных брендов с широкой географией продаж и значительной потребительской базой."Страховой Дом ВСК получил главный приз в номинации "Услуги безопасности и страхования". Профессиональное жюри высоко оценило, прежде всего, клиентоцентричный подход компании, рост бизнеса, качество сервисов для клиентов и партнеров, достижения в сфере цифровой трансформации компании", - говорится в сообщении.В начале 2024 года в ВСК была принята новая стратегия развития компании. В основе стратегии – целостная экосистема сервисно-страховых решений, выстраиваемая вокруг клиентов компании. Экосистема состоит из четырех направлений – бизнес, дом, здоровье и авто. Именно в этих направлениях в 2024 году ВСК показывает стабильный рост и предлагает востребованные страховые решения и цифровые сервисы (Цифровая клиника, сервис СБП, полноценный сервис дистанционного урегулирования для физических и юридических лиц по каско и ОСАГО).Кроме того, компания придерживается ESG-стратегии (экологическое, социальное и корпоративное управление - стратегии) и успешно формирует HR-бренд (человеческие ресурсы-бренд). Так, ВСК в этом году подтвердила "золотой" статус в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes. В компании реализован ряд проектов, позволяющих команде ощутить заботу и поддержку, включая стажировки, ИТ-кемпы, программу по поиску и доставке лекарств для семей сотрудников, психологическую поддержку. Также компания получила сертификат "Отличное место для работы" от Happy Job. В этом году в ВСК опрос вовлеченности провели уже в пятый раз."Бренд года в России 2024" — это премия, отмечающая наиболее яркие достижения отечественных и зарубежных брендов, работающих в России. Ее целью является повышение доверия потребителей к компаниям, продвижение успешных продуктов и услуг, а также увеличение узнаваемости и спроса на них.Реклама, Страховое Акционерное Общество "ВСК", erid: F7NfYUJCUneP4VtXjf5c

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