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Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине
Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 21.11.2024
Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов по России... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T22:47
2024-11-21T22:47
2024-11-21T22:48
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов по России ракетами ATACMS привело к эскалации конфликта, переложив вину на Россию. "Каждый шаг эскалации приходит из России. Они являются теми, кто это эскалирует", - ответила она журналистам на вопрос, стало ли возможное решение Байдена разрешить удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории причиной эскалации конфликта на Украине. По словам Жан-Пьер, ответственность за эскалацию не лежит ни на Украине, ни на США.
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Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине
Белый дом обвинил Россию в эскалации конфликта на Украине