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Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 21.11.2024 (обновлено: 22:48 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ukraina-1985097538.html
Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине
Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 21.11.2024
Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов по России... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T22:47
2024-11-21T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
карин жан-пьер
джо байден
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов по России ракетами ATACMS привело к эскалации конфликта, переложив вину на Россию. "Каждый шаг эскалации приходит из России. Они являются теми, кто это эскалирует", - ответила она журналистам на вопрос, стало ли возможное решение Байдена разрешить удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории причиной эскалации конфликта на Украине. По словам Жан-Пьер, ответственность за эскалацию не лежит ни на Украине, ни на США.
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в мире, россия, сша, украина, карин жан-пьер, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине

Белый дом обвинил Россию в эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов по России ракетами ATACMS привело к эскалации конфликта, переложив вину на Россию.
"Каждый шаг эскалации приходит из России. Они являются теми, кто это эскалирует", - ответила она журналистам на вопрос, стало ли возможное решение Байдена разрешить удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории причиной эскалации конфликта на Украине.
По словам Жан-Пьер, ответственность за эскалацию не лежит ни на Украине, ни на США.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник"
Вчера, 22:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаКарин Жан-ПьерДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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