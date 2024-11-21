https://ria.ru/20241121/ukraina-1985097538.html

Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине

Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 21.11.2024

Белый дом отверг обвинения в эскалации конфликта на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов по России... РИА Новости, 21.11.2024

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2024-11-21T22:47

2024-11-21T22:48

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов по России ракетами ATACMS привело к эскалации конфликта, переложив вину на Россию. "Каждый шаг эскалации приходит из России. Они являются теми, кто это эскалирует", - ответила она журналистам на вопрос, стало ли возможное решение Байдена разрешить удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории причиной эскалации конфликта на Украине. По словам Жан-Пьер, ответственность за эскалацию не лежит ни на Украине, ни на США.

https://ria.ru/20241121/rossiya-1985094565.html

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в мире, россия, сша, украина, карин жан-пьер, джо байден, вооруженные силы украины