https://ria.ru/20241121/ukraina-1984963125.html

В Крыму заявили, что Украина никогда не вернется к границам 1991 года

В Крыму заявили, что Украина никогда не вернется к границам 1991 года - РИА Новости, 21.11.2024

В Крыму заявили, что Украина никогда не вернется к границам 1991 года

Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков заявил, что Украина никогда не вернется к границам 1991 года, что очевидно даже западным странам. РИА Новости, 21.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков заявил, что Украина никогда не вернется к границам 1991 года, что очевидно даже западным странам. Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем". "Ни военным, ни дипломатическим путем Крым никогда не будет снова под контролем Украины. Возвращение к границам Украины 1991 года исключено. Крым и новые исторически российские регионы навсегда вернулись в состав Российской Федерации, и это очевидно многим, даже западным странам", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, самый дипломатический путь решения территориальных вопросов - референдум, чем и воспользовались крымчане в 2014 году, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской Запорожской областей в 2022 году. "Если Зеленский действительно желает мира на Украине, то ему следует признать желание, выбор и право людей решать свою судьбу на референдуме", - сказал Цеков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984912737.html

https://ria.ru/20241121/krym-1984924510.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей цеков, владимир зеленский, владимир путин, оон, украина