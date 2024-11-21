https://ria.ru/20241121/tramp-1984938142.html

Трамп попытается мешать сближению России и Китая, заявил турецкий аналитик

Трамп попытается мешать сближению России и Китая, заявил турецкий аналитик - РИА Новости, 21.11.2024

Трамп попытается мешать сближению России и Китая, заявил турецкий аналитик

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет пытаться максимально помешать сближению России и Китая, чтобы сохранить экономическое... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:28

2024-11-21T08:28

2024-11-21T08:28

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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет пытаться максимально помешать сближению России и Китая, чтобы сохранить экономическое превосходство Вашингтона, считает турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Власти США при Трампе будут вести очень агрессивную политику в отношении Китая, заявил ранее спикер палаты Майк Джонсон. Джонсон подчеркнул, что считает Китай главной угрозой национальной безопасности США и ожидает, что Трамп также будет очень агрессивным в отношении Пекина. "Мы знаем, что главной осью политики Трампа снова является Америка, на данный момент Трамп уделяет больше внимания экономическому позиционированию, поэтому если учесть, что гонка за экономическое превосходство между Китаем и Америкой и сохранение силы доллара составляют основу политики Трампа, то можно сказать, что он захочет максимально отдалить Россию от Китая", - сказал аналитик РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани отмечал, что сотрудничество России и Китая - образец того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер. Комментируя вероятность снятия санкций с России с началом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, собеседник агентства отметил, что это будет постепенным процессом. "Я думаю, что санкции будут сниматься постепенно, с окончанием украинской войны, но будет жесткий торг. Конечно, каковы будут размеры этого торга? Это покажет время", - сказал турецкий аналитик. Ранее Financial Times со ссылкой на одного из советников Трампа писала, что его план по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением минских соглашений с механизмами принуждения и мерами за нарушение, за контроль над исполнением договоренностей будут отвечать европейские войска.

https://ria.ru/20241120/pentagon-1984915857.html

https://ria.ru/20241119/kitay-1984507574.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, украина, майк джонсон, дональд трамп, брикс, владимир путин