https://ria.ru/20241121/toloraya-1984836059.html

Георгий Толорая: отношения России и КНДР переживают расцвет

Георгий Толорая: отношения России и КНДР переживают расцвет - РИА Новости, 21.11.2024

Георгий Толорая: отношения России и КНДР переживают расцвет

Россия не хочет выбирать из двух Корей одну, она хочет иметь нормальные отношения с обеими, говорит профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:00

2024-11-21T10:00

2024-11-21T10:56

интервью

россия

георгий толорая

российская академия наук

кндр (северная корея)

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Россия не хочет выбирать из двух Корей одну, она хочет иметь нормальные отношения с обеими, говорит профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. В интервью РИА Новости он рассказал, чем нынешний договор между Москвой и Пхеньяном отличается от всех предыдущих, почему после его подписания в Сеуле началась истерия, и может ли напряженность на Корейском полуострове спровоцировать Третью мировую войну. Беседовал Серго Кухианидзе.– Георгий, Москва и Пхеньян недавно ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что он дает нашим двум странам?– Вообще, нынешний договор гораздо больше по объему, чем все предыдущие, и предусматривает он развитие сотрудничества по весьма широкому спектру. Это и высокие технологии, и космос, и образование, и аграрный сектор, и промышленность, и здравоохранение, например. И там нет ничего про военно-техническое сотрудничество. Из-за международных санкций в КНДР острая нехватка даже обычного медицинского оборудования, элементарных препаратов. Считаю, что Россия сейчас может вытащить северокорейскую медицину, поднять ее на совершенно новый уровень.– Насколько сейчас в Северной Корее остро стоит вопрос с обеспеченностью едой?– Чрезвычайно тяжелая ситуация с продовольствием в КНДР действительно была в 1990-е годы. Москва тогда, как в силу смены курса, так и в силу собственной неразберихи, прекратила оказывать помощь, плюс страну накрыла череда стихийных бедствий.Вообще, территория Северной Кореи в основном гористая, там недостаток посевных площадей, недостаток удобрений, что не позволяет удовлетворять потребности страны во внутреннем производстве зерна. Хотя они стараются как могут, но все равно около 700-800 тысяч тонн зерна в год им не хватает. Они должны его закупать. Китай периодически поставляет им значительное количество продовольствия, особенно зерна. Из России начал поступать рис.Сегодня ситуация с продовольствием в стране не такая критическая. За последние годы, ко всему прочему, расцвела местная пищевая промышленность. Лучше стало с животноводством, в целом с сельским хозяйством. Северокорейцы начали производить много своей продукции. На рынках можно купить абсолютно все. Знаете, более качественных молочных продуктов, чем в КНДР – сметаны, кефира, молока – я нигде не пробовал.– А как обстоит дело с туризмом? Российскому туристу интересна страна?– Да, первые шаги в этой сфере сделаны. В нынешнем году тысячи две наших соотечественников, думаю, посетят КНДР. Те, кто уже съездил, довольны. Хотя туристических маршрутов и не так много, страна все-таки остается закрытой для иностранцев, они весьма интересны. Кстати, ставшая притчей во языцех замкнутость Северной Кореи историческая, 300 лет Корею называли страной-отшельником. Сегодня, впрочем, она понемногу открывается. По крайней мере, для россиян.Как бы то ни было, горнолыжный курорт Масикренг, например, оборудован по последнему слову техники. Там и подъемники, и лыжи, и снег, и чистый воздух, и бассейны, и сауны, в общем, хороший уровень. Прекрасно можно провести время и на пляжах Японского моря, на курортах Вонсана, где отгороженный пляж, великолепный песок, приличные отели. Вкусная, наконец, еда – крахмальная лапша с грибами, супы из морепродуктов, жареное на гриле мясо и, конечно, кимчи.– В свое время в СССР на регулярной основе каждый год приезжали около 40 тысяч северокорейских рабочих. Эта практика сейчас прекратилась?– Сотрудничество в привлечении рабочей силы велось между Москвой и Пхеньяном давно. В конце 1960-х годов был заключен первый договор об использовании рабочей силы из КНДР на лесоразработках Дальнего Востока.В тайге для северокорейских рабочих строились компактные поселки, где они трудились под наблюдением своих инструкторов. В 1990-е годы стало посвободнее, не только на Дальнем Востоке, но даже в Москве стали появляться северокорейские строительные бригады, которые высоко ценились. Они все делали качественно и по разумным ценам. Вообще северокорейцы –отменные работники. Они дисциплинированны, не пьют и не хамят.К сожалению, с тех пор как РФ присоединилась к санкциям ООН, запрещающим рабочим из КНДР зарабатывать за рубежом, практически все они к 2019 году покинули нашу страну. В Приморье до сих пор с большой ностальгией вспоминают о них.– Так не стоит ли сегодня возвратиться к этой замечательной практике? Тем более, что в России наблюдается столь острый дефицит рабочей силы.– Это, уверен, было бы благом как для РФ, так и для Северной Кореи. Думаю, сегодня мы могли бы принять у себя до 100 тысяч рабочих из КНДР, если бы не санкции ООН.Нельзя сейчас упускать ни единой возможности, помогающей развитию двухсторонних торгово-экономических связей, которые переживают, считаю, расцвет. Ничего подобного не было за всю историю наших отношений, берущих начало в 1945 году, когда советские войска освободили Корею от японцев. Даже во времена Сталина, когда сотрудничество государств сводилось по большому счету лишь к военной сфере. Сейчас же Северная Корея превратилась, по сути, в нашего главного, наиболее эффективного, действенного союзника в мире.По моему глубокому убеждению, важным символическим совместным проектом сегодня стало бы строительство в КНДР атомной электростанции, которая очень нужна. Соглашение на этот счет заключено еще в 1985 году, и, несмотря на санкции, можно найти пути реализации проекта, поскольку рост товарооборота может дать источник средств для этого. Или для погашения кредита.Энергетика – главная экономическая проблема КНДР, ей недостаточно имеющихся мощностей. Шутка ли, существующие теплоэлектростанции были возведены еще Советским Союзом и с тех пор заметно обветшали. Удивительно, как они вообще еще работают. Аналогичное положение с гидроэлектростанциями. А вот в Южной Корее, между прочим, 30 атомных электростанций.– Кстати, как на сближение Москвы и Пхеньяна отреагировала Южная Корея?– Очень болезненно. В Сеуле началась форменная истерика. Подписанный между РФ и КНДР договор был объявлен южнокорейским президентом не только угрозой странам Восточной Азии, а миру, чуть ли не всей человеческой цивилизации. К антироссийскому санкционному списку тут же добавили 250 новых позиций. Южная Корея заявила, что может начать поставлять оружие Киеву напрямую, что пошлет на Украину своих советников. До сих пор вооружение и боеприпасы на фронт поступали через третьи страны, в частности, через США. Одновременно развивался экспорт оружия в восточноевропейские страны. Поляки, таким образом, обновили свой арсенал, отдав украинцам устаревшее оружие. Кстати, учитывая сложившуюся конъюнктуру, Южная Корея превратилась сегодня в одного из крупнейших мировых экспортеров оружия.Вообще бурные отрицательные эмоции, проявляемые Сеулом, мало объяснимы. Ну чем конфликт между Россией и Украиной угрожает на самом деле Южной Корее? Так ли им надо "защитить демократию в Европе"?– Как в Москве отреагировали на это?– Постарались максимально самортизировать свою реакцию на них. Понимаете, Москва всегда четко разделяла свои отношения с Пхеньяном и с Сеулом. Никогда не смешивала их и не увязывала друг с другом. Объясняя, что отношения с "северянами" и с "южанами" для нас – два независимых направления отношений с независимыми странами. Хотя попытки оказать нажим предпринимались как с одной, так и с другой стороны. Но мы им никогда не поддавались. Россия не хочет выбирать из двух Корей одну. Она хочет иметь нормальные отношения с обеими.Даже в нынешней непростой ситуации мы на всех уровнях постоянно говорим, что не хотим ругаться, ссориться с Сеулом. Знаете, один наш дипломат справедливо как-то заметил, что Южная Корея для России – самая дружественная из недружественных стран. Между нами нет никаких исторических противоречий, проблем.– Получается, что южнокорейцы сами создали себе проблемы, когда под давлением Вашингтона стали сворачивать с 2022 года свои торгово-экономические отношения с Россией?– Именно. Из Москвы в сторону Сеула идет только позитив, весь негатив оттуда. После начала СВО в 2022 году, исключительно стремясь угодить Вашингтону, южнокорейцы вынуждены были добровольно отказаться от российского рынка, на котором южнокорейская бытовая электротехника, например, занимала 30%, не говоря об автопроме и судостроении.Находившееся в то время у власти в Сеуле либеральное правительство, надо признать, довольно долго сопротивлялось, но в итоге вынуждено было пойти на объявление антироссийских санкций, хотя и не очень хотело их соблюдать. Когда же в 2023 году к власти в стране пришли консерваторы, то сутью своей внешней политики они сделали равнение на США. Стремясь во всем угодить американцам, они стали закручивать гайки, ужесточать режим санкций против России.Странно, что в Сеуле не понимают: когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России позиции, ведь многое уже занято. А им спасибо никто не скажет, некому будет.– Некоторые эксперты полагают, что непримиримое противоборство именно двух Корей может привести к началу Третьей мировой войны. Вы разделяете эту точку зрения?– Теоретиков сейчас, конечно, много. Особенно из числа глобалистов. Что же касается меня, то я допускаю эскалацию –время от времени – напряженности в том регионе, но ни о каких боевых действиях, уверен, и речи быть не может. Там сконцентрированы такие массы вооружений, что любой конфликт приведет к полному уничтожению всего полуострова, там вообще ничего не останется.Корейский полуостров, с моей точки зрения, – это зона конфронтационной стабильности. То есть напряженность там очень велика, стычки и конфликты возможны, но воевать всерьез никто не хочет, не готов и не будет. Тем более в условиях наличия ядерного сдерживателя и обязательств о вовлечении великих держав.

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https://ria.ru/20241108/putin-1982558307.html

https://ria.ru/20241107/denuklearizatsiya-1982490712.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, георгий толорая, российская академия наук, кндр (северная корея)