https://ria.ru/20241121/toloraya-1984836059.html
Георгий Толорая: отношения России и КНДР переживают расцвет
Георгий Толорая: отношения России и КНДР переживают расцвет - РИА Новости, 21.11.2024
Георгий Толорая: отношения России и КНДР переживают расцвет
Россия не хочет выбирать из двух Корей одну, она хочет иметь нормальные отношения с обеими, говорит профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:00
2024-11-21T10:00
2024-11-21T10:56
интервью
россия
георгий толорая
российская академия наук
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984958734_0:125:3193:1921_1920x0_80_0_0_8eccba88bfb290de1c006ccdfa002346.jpg
Россия не хочет выбирать из двух Корей одну, она хочет иметь нормальные отношения с обеими, говорит профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. В интервью РИА Новости он рассказал, чем нынешний договор между Москвой и Пхеньяном отличается от всех предыдущих, почему после его подписания в Сеуле началась истерия, и может ли напряженность на Корейском полуострове спровоцировать Третью мировую войну. Беседовал Серго Кухианидзе.– Георгий, Москва и Пхеньян недавно ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что он дает нашим двум странам?– Вообще, нынешний договор гораздо больше по объему, чем все предыдущие, и предусматривает он развитие сотрудничества по весьма широкому спектру. Это и высокие технологии, и космос, и образование, и аграрный сектор, и промышленность, и здравоохранение, например. И там нет ничего про военно-техническое сотрудничество. Из-за международных санкций в КНДР острая нехватка даже обычного медицинского оборудования, элементарных препаратов. Считаю, что Россия сейчас может вытащить северокорейскую медицину, поднять ее на совершенно новый уровень.– Насколько сейчас в Северной Корее остро стоит вопрос с обеспеченностью едой?– Чрезвычайно тяжелая ситуация с продовольствием в КНДР действительно была в 1990-е годы. Москва тогда, как в силу смены курса, так и в силу собственной неразберихи, прекратила оказывать помощь, плюс страну накрыла череда стихийных бедствий.Вообще, территория Северной Кореи в основном гористая, там недостаток посевных площадей, недостаток удобрений, что не позволяет удовлетворять потребности страны во внутреннем производстве зерна. Хотя они стараются как могут, но все равно около 700-800 тысяч тонн зерна в год им не хватает. Они должны его закупать. Китай периодически поставляет им значительное количество продовольствия, особенно зерна. Из России начал поступать рис.Сегодня ситуация с продовольствием в стране не такая критическая. За последние годы, ко всему прочему, расцвела местная пищевая промышленность. Лучше стало с животноводством, в целом с сельским хозяйством. Северокорейцы начали производить много своей продукции. На рынках можно купить абсолютно все. Знаете, более качественных молочных продуктов, чем в КНДР – сметаны, кефира, молока – я нигде не пробовал.– А как обстоит дело с туризмом? Российскому туристу интересна страна?– Да, первые шаги в этой сфере сделаны. В нынешнем году тысячи две наших соотечественников, думаю, посетят КНДР. Те, кто уже съездил, довольны. Хотя туристических маршрутов и не так много, страна все-таки остается закрытой для иностранцев, они весьма интересны. Кстати, ставшая притчей во языцех замкнутость Северной Кореи историческая, 300 лет Корею называли страной-отшельником. Сегодня, впрочем, она понемногу открывается. По крайней мере, для россиян.Как бы то ни было, горнолыжный курорт Масикренг, например, оборудован по последнему слову техники. Там и подъемники, и лыжи, и снег, и чистый воздух, и бассейны, и сауны, в общем, хороший уровень. Прекрасно можно провести время и на пляжах Японского моря, на курортах Вонсана, где отгороженный пляж, великолепный песок, приличные отели. Вкусная, наконец, еда – крахмальная лапша с грибами, супы из морепродуктов, жареное на гриле мясо и, конечно, кимчи.– В свое время в СССР на регулярной основе каждый год приезжали около 40 тысяч северокорейских рабочих. Эта практика сейчас прекратилась?– Сотрудничество в привлечении рабочей силы велось между Москвой и Пхеньяном давно. В конце 1960-х годов был заключен первый договор об использовании рабочей силы из КНДР на лесоразработках Дальнего Востока.В тайге для северокорейских рабочих строились компактные поселки, где они трудились под наблюдением своих инструкторов. В 1990-е годы стало посвободнее, не только на Дальнем Востоке, но даже в Москве стали появляться северокорейские строительные бригады, которые высоко ценились. Они все делали качественно и по разумным ценам. Вообще северокорейцы –отменные работники. Они дисциплинированны, не пьют и не хамят.К сожалению, с тех пор как РФ присоединилась к санкциям ООН, запрещающим рабочим из КНДР зарабатывать за рубежом, практически все они к 2019 году покинули нашу страну. В Приморье до сих пор с большой ностальгией вспоминают о них.– Так не стоит ли сегодня возвратиться к этой замечательной практике? Тем более, что в России наблюдается столь острый дефицит рабочей силы.– Это, уверен, было бы благом как для РФ, так и для Северной Кореи. Думаю, сегодня мы могли бы принять у себя до 100 тысяч рабочих из КНДР, если бы не санкции ООН.Нельзя сейчас упускать ни единой возможности, помогающей развитию двухсторонних торгово-экономических связей, которые переживают, считаю, расцвет. Ничего подобного не было за всю историю наших отношений, берущих начало в 1945 году, когда советские войска освободили Корею от японцев. Даже во времена Сталина, когда сотрудничество государств сводилось по большому счету лишь к военной сфере. Сейчас же Северная Корея превратилась, по сути, в нашего главного, наиболее эффективного, действенного союзника в мире.По моему глубокому убеждению, важным символическим совместным проектом сегодня стало бы строительство в КНДР атомной электростанции, которая очень нужна. Соглашение на этот счет заключено еще в 1985 году, и, несмотря на санкции, можно найти пути реализации проекта, поскольку рост товарооборота может дать источник средств для этого. Или для погашения кредита.Энергетика – главная экономическая проблема КНДР, ей недостаточно имеющихся мощностей. Шутка ли, существующие теплоэлектростанции были возведены еще Советским Союзом и с тех пор заметно обветшали. Удивительно, как они вообще еще работают. Аналогичное положение с гидроэлектростанциями. А вот в Южной Корее, между прочим, 30 атомных электростанций.– Кстати, как на сближение Москвы и Пхеньяна отреагировала Южная Корея?– Очень болезненно. В Сеуле началась форменная истерика. Подписанный между РФ и КНДР договор был объявлен южнокорейским президентом не только угрозой странам Восточной Азии, а миру, чуть ли не всей человеческой цивилизации. К антироссийскому санкционному списку тут же добавили 250 новых позиций. Южная Корея заявила, что может начать поставлять оружие Киеву напрямую, что пошлет на Украину своих советников. До сих пор вооружение и боеприпасы на фронт поступали через третьи страны, в частности, через США. Одновременно развивался экспорт оружия в восточноевропейские страны. Поляки, таким образом, обновили свой арсенал, отдав украинцам устаревшее оружие. Кстати, учитывая сложившуюся конъюнктуру, Южная Корея превратилась сегодня в одного из крупнейших мировых экспортеров оружия.Вообще бурные отрицательные эмоции, проявляемые Сеулом, мало объяснимы. Ну чем конфликт между Россией и Украиной угрожает на самом деле Южной Корее? Так ли им надо "защитить демократию в Европе"?– Как в Москве отреагировали на это?– Постарались максимально самортизировать свою реакцию на них. Понимаете, Москва всегда четко разделяла свои отношения с Пхеньяном и с Сеулом. Никогда не смешивала их и не увязывала друг с другом. Объясняя, что отношения с "северянами" и с "южанами" для нас – два независимых направления отношений с независимыми странами. Хотя попытки оказать нажим предпринимались как с одной, так и с другой стороны. Но мы им никогда не поддавались. Россия не хочет выбирать из двух Корей одну. Она хочет иметь нормальные отношения с обеими.Даже в нынешней непростой ситуации мы на всех уровнях постоянно говорим, что не хотим ругаться, ссориться с Сеулом. Знаете, один наш дипломат справедливо как-то заметил, что Южная Корея для России – самая дружественная из недружественных стран. Между нами нет никаких исторических противоречий, проблем.– Получается, что южнокорейцы сами создали себе проблемы, когда под давлением Вашингтона стали сворачивать с 2022 года свои торгово-экономические отношения с Россией?– Именно. Из Москвы в сторону Сеула идет только позитив, весь негатив оттуда. После начала СВО в 2022 году, исключительно стремясь угодить Вашингтону, южнокорейцы вынуждены были добровольно отказаться от российского рынка, на котором южнокорейская бытовая электротехника, например, занимала 30%, не говоря об автопроме и судостроении.Находившееся в то время у власти в Сеуле либеральное правительство, надо признать, довольно долго сопротивлялось, но в итоге вынуждено было пойти на объявление антироссийских санкций, хотя и не очень хотело их соблюдать. Когда же в 2023 году к власти в стране пришли консерваторы, то сутью своей внешней политики они сделали равнение на США. Стремясь во всем угодить американцам, они стали закручивать гайки, ужесточать режим санкций против России.Странно, что в Сеуле не понимают: когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России позиции, ведь многое уже занято. А им спасибо никто не скажет, некому будет.– Некоторые эксперты полагают, что непримиримое противоборство именно двух Корей может привести к началу Третьей мировой войны. Вы разделяете эту точку зрения?– Теоретиков сейчас, конечно, много. Особенно из числа глобалистов. Что же касается меня, то я допускаю эскалацию –время от времени – напряженности в том регионе, но ни о каких боевых действиях, уверен, и речи быть не может. Там сконцентрированы такие массы вооружений, что любой конфликт приведет к полному уничтожению всего полуострова, там вообще ничего не останется.Корейский полуостров, с моей точки зрения, – это зона конфронтационной стабильности. То есть напряженность там очень велика, стычки и конфликты возможны, но воевать всерьез никто не хочет, не готов и не будет. Тем более в условиях наличия ядерного сдерживателя и обязательств о вовлечении великих держав.
https://ria.ru/20241119/kreml-1984589661.html
https://ria.ru/20241118/ssha-1984461464.html
https://ria.ru/20241108/putin-1982558307.html
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интервью, россия, георгий толорая, российская академия наук, кндр (северная корея)
Интервью, Россия, Георгий Толорая, Российская академия наук, КНДР (Северная Корея)
Россия не хочет выбирать из двух Корей одну, она хочет иметь нормальные отношения с обеими, говорит профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. В интервью РИА Новости он рассказал, чем нынешний договор между Москвой и Пхеньяном отличается от всех предыдущих, почему после его подписания в Сеуле началась истерия, и может ли напряженность на Корейском полуострове спровоцировать Третью мировую войну. Беседовал Серго Кухианидзе.
– Георгий, Москва и Пхеньян недавно ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что он дает нашим двум странам?
– Вообще, нынешний договор гораздо больше по объему, чем все предыдущие, и предусматривает он развитие сотрудничества по весьма широкому спектру. Это и высокие технологии, и космос, и образование, и аграрный сектор, и промышленность, и здравоохранение, например. И там нет ничего про военно-техническое сотрудничество. Из-за международных санкций в КНДР острая нехватка даже обычного медицинского оборудования, элементарных препаратов. Считаю, что Россия сейчас может вытащить северокорейскую медицину, поднять ее на совершенно новый уровень.
– Насколько сейчас в Северной Корее остро стоит вопрос с обеспеченностью едой?
– Чрезвычайно тяжелая ситуация с продовольствием в КНДР действительно была в 1990-е годы. Москва тогда, как в силу смены курса, так и в силу собственной неразберихи, прекратила оказывать помощь, плюс страну накрыла череда стихийных бедствий.
Вообще, территория Северной Кореи в основном гористая, там недостаток посевных площадей, недостаток удобрений, что не позволяет удовлетворять потребности страны во внутреннем производстве зерна. Хотя они стараются как могут, но все равно около 700-800 тысяч тонн зерна в год им не хватает. Они должны его закупать. Китай периодически поставляет им значительное количество продовольствия, особенно зерна. Из России начал поступать рис.
Сегодня ситуация с продовольствием в стране не такая критическая. За последние годы, ко всему прочему, расцвела местная пищевая промышленность. Лучше стало с животноводством, в целом с сельским хозяйством. Северокорейцы начали производить много своей продукции. На рынках можно купить абсолютно все. Знаете, более качественных молочных продуктов, чем в КНДР – сметаны, кефира, молока – я нигде не пробовал.
– А как обстоит дело с туризмом? Российскому туристу интересна страна?
– Да, первые шаги в этой сфере сделаны. В нынешнем году тысячи две наших соотечественников, думаю, посетят КНДР. Те, кто уже съездил, довольны. Хотя туристических маршрутов и не так много, страна все-таки остается закрытой для иностранцев, они весьма интересны. Кстати, ставшая притчей во языцех замкнутость Северной Кореи историческая, 300 лет Корею называли страной-отшельником. Сегодня, впрочем, она понемногу открывается. По крайней мере, для россиян.
Как бы то ни было, горнолыжный курорт Масикренг, например, оборудован по последнему слову техники. Там и подъемники, и лыжи, и снег, и чистый воздух, и бассейны, и сауны, в общем, хороший уровень. Прекрасно можно провести время и на пляжах Японского моря, на курортах Вонсана, где отгороженный пляж, великолепный песок, приличные отели. Вкусная, наконец, еда – крахмальная лапша с грибами, супы из морепродуктов, жареное на гриле мясо и, конечно, кимчи.
– В свое время в СССР на регулярной основе каждый год приезжали около 40 тысяч северокорейских рабочих. Эта практика сейчас прекратилась?
– Сотрудничество в привлечении рабочей силы велось между Москвой и Пхеньяном давно. В конце 1960-х годов был заключен первый договор об использовании рабочей силы из КНДР на лесоразработках Дальнего Востока.
В тайге для северокорейских рабочих строились компактные поселки, где они трудились под наблюдением своих инструкторов. В 1990-е годы стало посвободнее, не только на Дальнем Востоке, но даже в Москве стали появляться северокорейские строительные бригады, которые высоко ценились. Они все делали качественно и по разумным ценам. Вообще северокорейцы –отменные работники. Они дисциплинированны, не пьют и не хамят.
К сожалению, с тех пор как РФ присоединилась к санкциям ООН, запрещающим рабочим из КНДР зарабатывать за рубежом, практически все они к 2019 году покинули нашу страну. В Приморье до сих пор с большой ностальгией вспоминают о них.
– Так не стоит ли сегодня возвратиться к этой замечательной практике? Тем более, что в России наблюдается столь острый дефицит рабочей силы.
– Это, уверен, было бы благом как для РФ, так и для Северной Кореи. Думаю, сегодня мы могли бы принять у себя до 100 тысяч рабочих из КНДР, если бы не санкции ООН.
Нельзя сейчас упускать ни единой возможности, помогающей развитию двухсторонних торгово-экономических связей, которые переживают, считаю, расцвет. Ничего подобного не было за всю историю наших отношений, берущих начало в 1945 году, когда советские войска освободили Корею от японцев. Даже во времена Сталина, когда сотрудничество государств сводилось по большому счету лишь к военной сфере. Сейчас же Северная Корея превратилась, по сути, в нашего главного, наиболее эффективного, действенного союзника в мире.
По моему глубокому убеждению, важным символическим совместным проектом сегодня стало бы строительство в КНДР атомной электростанции, которая очень нужна. Соглашение на этот счет заключено еще в 1985 году, и, несмотря на санкции, можно найти пути реализации проекта, поскольку рост товарооборота может дать источник средств для этого. Или для погашения кредита.
Энергетика – главная экономическая проблема КНДР, ей недостаточно имеющихся мощностей. Шутка ли, существующие теплоэлектростанции были возведены еще Советским Союзом и с тех пор заметно обветшали. Удивительно, как они вообще еще работают. Аналогичное положение с гидроэлектростанциями. А вот в Южной Корее, между прочим, 30 атомных электростанций.
– Кстати, как на сближение Москвы и Пхеньяна отреагировала Южная Корея?
– Очень болезненно. В Сеуле началась форменная истерика. Подписанный между РФ и КНДР договор был объявлен южнокорейским президентом не только угрозой странам Восточной Азии, а миру, чуть ли не всей человеческой цивилизации. К антироссийскому санкционному списку тут же добавили 250 новых позиций. Южная Корея заявила, что может начать поставлять оружие Киеву напрямую, что пошлет на Украину своих советников. До сих пор вооружение и боеприпасы на фронт поступали через третьи страны, в частности, через США. Одновременно развивался экспорт оружия в восточноевропейские страны. Поляки, таким образом, обновили свой арсенал, отдав украинцам устаревшее оружие. Кстати, учитывая сложившуюся конъюнктуру, Южная Корея превратилась сегодня в одного из крупнейших мировых экспортеров оружия.
Вообще бурные отрицательные эмоции, проявляемые Сеулом, мало объяснимы. Ну чем конфликт между Россией и Украиной угрожает на самом деле Южной Корее? Так ли им надо "защитить демократию в Европе"?
– Как в Москве отреагировали на это?
– Постарались максимально самортизировать свою реакцию на них. Понимаете, Москва всегда четко разделяла свои отношения с Пхеньяном и с Сеулом. Никогда не смешивала их и не увязывала друг с другом. Объясняя, что отношения с "северянами" и с "южанами" для нас – два независимых направления отношений с независимыми странами. Хотя попытки оказать нажим предпринимались как с одной, так и с другой стороны. Но мы им никогда не поддавались. Россия не хочет выбирать из двух Корей одну. Она хочет иметь нормальные отношения с обеими.
Даже в нынешней непростой ситуации мы на всех уровнях постоянно говорим, что не хотим ругаться, ссориться с Сеулом. Знаете, один наш дипломат справедливо как-то заметил, что Южная Корея для России – самая дружественная из недружественных стран. Между нами нет никаких исторических противоречий, проблем.
– Получается, что южнокорейцы сами создали себе проблемы, когда под давлением Вашингтона стали сворачивать с 2022 года свои торгово-экономические отношения с Россией?
– Именно. Из Москвы в сторону Сеула идет только позитив, весь негатив оттуда. После начала СВО в 2022 году, исключительно стремясь угодить Вашингтону, южнокорейцы вынуждены были добровольно отказаться от российского рынка, на котором южнокорейская бытовая электротехника, например, занимала 30%, не говоря об автопроме и судостроении.
Находившееся в то время у власти в Сеуле либеральное правительство, надо признать, довольно долго сопротивлялось, но в итоге вынуждено было пойти на объявление антироссийских санкций, хотя и не очень хотело их соблюдать. Когда же в 2023 году к власти в стране пришли консерваторы, то сутью своей внешней политики они сделали равнение на США. Стремясь во всем угодить американцам, они стали закручивать гайки, ужесточать режим санкций против России.
Странно, что в Сеуле не понимают: когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России позиции, ведь многое уже занято. А им спасибо никто не скажет, некому будет.
– Некоторые эксперты полагают, что непримиримое противоборство именно двух Корей может привести к началу Третьей мировой войны. Вы разделяете эту точку зрения?
– Теоретиков сейчас, конечно, много. Особенно из числа глобалистов. Что же касается меня, то я допускаю эскалацию –время от времени – напряженности в том регионе, но ни о каких боевых действиях, уверен, и речи быть не может. Там сконцентрированы такие массы вооружений, что любой конфликт приведет к полному уничтожению всего полуострова, там вообще ничего не останется.
Корейский полуостров, с моей точки зрения, – это зона конфронтационной стабильности. То есть напряженность там очень велика, стычки и конфликты возможны, но воевать всерьез никто не хочет, не готов и не будет. Тем более в условиях наличия ядерного сдерживателя и обязательств о вовлечении великих держав.