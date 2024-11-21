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Участника СВО Гаджимурадова избрали главой города Дагестанские Огни
Участника СВО Гаджимурадова избрали главой города Дагестанские Огни - РИА Новости, 21.11.2024
Участника СВО Гаджимурадова избрали главой города Дагестанские Огни
Участник специальной военной операции, бывший заместитель командира батальона "Ахмат" Замир Гаджимурадов избран главой города Дагестанские Огни, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:58
2024-11-21T14:58
2024-11-21T14:59
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МАХАЧКАЛА, 21 ноя - РИА Новости. Участник специальной военной операции, бывший заместитель командира батальона "Ахмат" Замир Гаджимурадов избран главой города Дагестанские Огни, сообщили в пресс-службе администрации города. "Собрание депутатов города Дагестанские Огни единогласно избрало Замира Гаджимурадова главой города. Капитан Замир Шамсутдинович Гаджимурадов принимал участие в специальной военной операции, в зону ведения боевых действий направился добровольно, являлся заместителем командира батальона "Ахмат". Удостоен ордена Мужества", – говорится в сообщении. С июля 2024 года Гаджимурадов занимал должность советника главы Дагестана.
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дагестанские огни, россия, республика дагестан, политика
Дагестанские Огни, Россия, Республика Дагестан, Политика
Участника СВО Гаджимурадова избрали главой города Дагестанские Огни
Участника СВО Замира Гаджимурадова избрали главой города Дагестанские Огни