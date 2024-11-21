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Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 21.11.2024
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17:15 21.11.2024 (обновлено: 17:35 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/sud-1985052873.html
Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии
Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 21.11.2024
Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил к 13 годам бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:15
2024-11-21T17:35
москва
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 13 годам бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений окончательно назначить Лавленцеву 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 132 миллиона рублей ", - огласила решение судья.Другого фигуранта - бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана суд отправил в колонию на 7,5 года со штрафом в 54 миллиона рублей.По версии следствия, Лавленцев будучи в должности с должность вице-губернатора Санкт-Петербурга занимался вопросами ЖКХ, благоустройства и энергетики.Забиран содействовал при исполнении проектов Фонда "Национальное культурное назначение", следствие сочло его виновным в хищении около 600 миллионов рублей.
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москва, происшествия, санкт-петербург
Москва, Происшествия, Санкт-Петербург
Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии

Экс-вице-губернатора Петербурга Лавленцева приговорили к 13 годам за растраты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 13 годам бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений окончательно назначить Лавленцеву 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 132 миллиона рублей ", - огласила решение судья.
Другого фигуранта - бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана суд отправил в колонию на 7,5 года со штрафом в 54 миллиона рублей.
По версии следствия, Лавленцев будучи в должности с должность вице-губернатора Санкт-Петербурга занимался вопросами ЖКХ, благоустройства и энергетики.
Забиран содействовал при исполнении проектов Фонда "Национальное культурное назначение", следствие сочло его виновным в хищении около 600 миллионов рублей.
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