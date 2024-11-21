https://ria.ru/20241121/sud-1985052873.html

Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии

Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 21.11.2024

Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил к 13 годам бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:15

2024-11-21T17:15

2024-11-21T17:35

москва

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 13 годам бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений окончательно назначить Лавленцеву 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 132 миллиона рублей ", - огласила решение судья.Другого фигуранта - бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана суд отправил в колонию на 7,5 года со штрафом в 54 миллиона рублей.По версии следствия, Лавленцев будучи в должности с должность вице-губернатора Санкт-Петербурга занимался вопросами ЖКХ, благоустройства и энергетики.Забиран содействовал при исполнении проектов Фонда "Национальное культурное назначение", следствие сочло его виновным в хищении около 600 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241120/sud-1984876634.html

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москва, происшествия, санкт-петербург