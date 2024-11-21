https://ria.ru/20241121/shklyarov-1985067494.html

Премьера Мариинки Шклярова похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Премьера Мариинки Шклярова похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 21.11.2024

Премьера Мариинки Шклярова похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Трагически погибшего премьера Мариинского театра, артиста балета Владимира Шклярова похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили РИА РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:29

2024-11-21T18:29

2024-11-21T18:29

ленинград

россия

владимир шкляров

академия русского балета имени а. я. вагановой

мариинский театр

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Трагически погибшего премьера Мариинского театра, артиста балета Владимира Шклярова похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Похороны Владимира Шклярова на Смоленском кладбище состоялись сегодня днем", – сказала собеседница агентства. Похоронам предшествовала гражданская панихида в Белом фойе Мариинки. При выносе гроба из здания Мариинского театра те, кто пришел проститься с артистом, овацией проводили его в последний путь. Мариинский театр в минувшую субботу сообщил о трагической гибели Шклярова. По информации городского главка СК РФ, организовавшего доследственную проверку, причиной смерти артиста балета, по предварительным данным, стал несчастный случай. Источник в экстренных службах уточнял РИА Новости, что причиной гибели Шклярова стало падение с высоты, он упал с балкона своего дома. Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003 году. В том же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 года - премьер театра. В репертуаре Шклярова - классические балеты и современная хореография. Шкляров - заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий.

https://ria.ru/20241116/shklyarov-1984149179.html

https://ria.ru/20241120/akter-1984857894.html

ленинград

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ленинград, россия, владимир шкляров, академия русского балета имени а. я. вагановой, мариинский театр, санкт-петербург