https://ria.ru/20241121/shklyarov-1985067494.html
Премьера Мариинки Шклярова похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге
Премьера Мариинки Шклярова похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 21.11.2024
Премьера Мариинки Шклярова похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге
Трагически погибшего премьера Мариинского театра, артиста балета Владимира Шклярова похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили РИА РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:29
2024-11-21T18:29
2024-11-21T18:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Трагически погибшего премьера Мариинского театра, артиста балета Владимира Шклярова похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Похороны Владимира Шклярова на Смоленском кладбище состоялись сегодня днем", – сказала собеседница агентства. Похоронам предшествовала гражданская панихида в Белом фойе Мариинки. При выносе гроба из здания Мариинского театра те, кто пришел проститься с артистом, овацией проводили его в последний путь. Мариинский театр в минувшую субботу сообщил о трагической гибели Шклярова. По информации городского главка СК РФ, организовавшего доследственную проверку, причиной смерти артиста балета, по предварительным данным, стал несчастный случай. Источник в экстренных службах уточнял РИА Новости, что причиной гибели Шклярова стало падение с высоты, он упал с балкона своего дома. Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003 году. В том же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 года - премьер театра. В репертуаре Шклярова - классические балеты и современная хореография. Шкляров - заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий.
https://ria.ru/20241116/shklyarov-1984149179.html
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ленинград, россия, владимир шкляров, академия русского балета имени а. я. вагановой, мариинский театр, санкт-петербург
Ленинград, Россия, Владимир Шкляров, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Мариинский театр, Санкт-Петербург
Премьера Мариинки Шклярова похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге
Трагически погибшего премьера Мариинки Шклярова похоронили в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Трагически погибшего премьера Мариинского театра, артиста балета Владимира Шклярова похоронили в четверг на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Похороны Владимира Шклярова на Смоленском кладбище состоялись сегодня днем", – сказала собеседница агентства.
Похоронам предшествовала гражданская панихида в Белом фойе Мариинки. При выносе гроба из здания Мариинского театра те, кто пришел проститься с артистом, овацией проводили его в последний путь.
Мариинский театр в минувшую субботу сообщил о трагической гибели Шклярова. По информации городского главка СК РФ, организовавшего доследственную проверку, причиной смерти артиста балета, по предварительным данным, стал несчастный случай. Источник в экстренных службах уточнял РИА Новости, что причиной гибели Шклярова стало падение с высоты, он упал с балкона своего дома.
Шкляров родился в Ленинграде
в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой
(класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003 году. В том же году был принят в труппу Мариинского театра
, с 2011 года - премьер театра. В репертуаре Шклярова - классические балеты и современная хореография. Шкляров - заслуженный артист России
, лауреат международных балетных конкурсов и премий.