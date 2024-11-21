https://ria.ru/20241121/sammit-1984924656.html

"Не указывай другим": в Раде рассказали, как на G20 унизили Зеленского

"Не указывай другим": в Раде рассказали, как на G20 унизили Зеленского - РИА Новости, 21.11.2024

"Не указывай другим": в Раде рассказали, как на G20 унизили Зеленского

Отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 — закономерный результат нежелания обсуждать мирные... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T01:29

2024-11-21T01:29

2024-11-21T01:29

в мире

бразилия

китай

украина

александр дубинский

владимир зеленский

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 — закономерный результат нежелания обсуждать мирные инициативы и критики в адрес Китая и Бразилии. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."В принципе, всем уже очевидно, что Зеленский готовится к войне без помощи глобального Запада, и без готовности к диалогу о мире. Отказ в поездке на G20 - должен подчеркнуть это “капсулирование”. Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим", — написал он.По мнению Дубинского, это связано с "неадекватным восприятием" ситуации Зеленским и его окружением, которое эти оценки ему дает.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит "Большой двадцатки", который прошел в Рио-де-Жанейро 18 — 19 ноября.Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского конфликта из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.Владимир Зеленский тогда подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, альтернативы его "плану победы" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.

https://ria.ru/20241120/tekst-1984723723.html

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984688109.html

бразилия

китай

украина

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в мире, бразилия, китай, украина, александр дубинский, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, верховная рада украины