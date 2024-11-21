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"Не указывай другим": в Раде рассказали, как на G20 унизили Зеленского - РИА Новости, 21.11.2024
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01:29 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/sammit-1984924656.html
"Не указывай другим": в Раде рассказали, как на G20 унизили Зеленского
"Не указывай другим": в Раде рассказали, как на G20 унизили Зеленского - РИА Новости, 21.11.2024
"Не указывай другим": в Раде рассказали, как на G20 унизили Зеленского
Отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 — закономерный результат нежелания обсуждать мирные... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T01:29
2024-11-21T01:29
в мире
бразилия
китай
украина
александр дубинский
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 — закономерный результат нежелания обсуждать мирные инициативы и критики в адрес Китая и Бразилии. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."В принципе, всем уже очевидно, что Зеленский готовится к войне без помощи глобального Запада, и без готовности к диалогу о мире. Отказ в поездке на G20 - должен подчеркнуть это “капсулирование”. Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим", — написал он.По мнению Дубинского, это связано с "неадекватным восприятием" ситуации Зеленским и его окружением, которое эти оценки ему дает.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит "Большой двадцатки", который прошел в Рио-де-Жанейро 18 — 19 ноября.Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского конфликта из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.Владимир Зеленский тогда подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, альтернативы его "плану победы" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.
https://ria.ru/20241120/tekst-1984723723.html
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html
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в мире, бразилия, китай, украина, александр дубинский, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, верховная рада украины
В мире, Бразилия, Китай, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, Верховная Рада Украины
"Не указывай другим": в Раде рассказали, как на G20 унизили Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленского не пригласили на G20 из-за отказа обсуждать мир

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 — закономерный результат нежелания обсуждать мирные инициативы и критики в адрес Китая и Бразилии. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"В принципе, всем уже очевидно, что Зеленский готовится к войне без помощи глобального Запада, и без готовности к диалогу о мире. Отказ в поездке на G20 - должен подчеркнуть это “капсулирование”. Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим", — написал он.
Президент Бразилии Лула Инасиу да Силва - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Reuters: президент Бразилии разозлил Запад одним шагом по Украине
Вчера, 01:09
По мнению Дубинского, это связано с "неадекватным восприятием" ситуации Зеленским и его окружением, которое эти оценки ему дает.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит "Большой двадцатки", который прошел в Рио-де-Жанейро 18 — 19 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским
19 ноября, 21:34
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского конфликта из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
Владимир Зеленский тогда подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, альтернативы его "плану победы" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском
19 ноября, 18:51
 
В миреБразилияКитайУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да СилваБольшая двадцаткаВерховная Рада Украины
 
 
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