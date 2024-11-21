https://ria.ru/20241121/rossiya-1984923725.html
Эксперт оценил уровень сотрудничества России и КНДР
Эксперт оценил уровень сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 21.11.2024
Эксперт оценил уровень сотрудничества России и КНДР
Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет, нельзя сегодня упускать ни единой возможности, помогающей их развитию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T01:10
2024-11-21T01:10
2024-11-21T01:10
в мире
россия
георгий толорая
российская академия наук
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет, нельзя сегодня упускать ни единой возможности, помогающей их развитию, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. "Нельзя сейчас упускать ни единой возможности, помогающей развитию двухсторонних торгово-экономических связей, которые переживают, считаю, расцвет", - сказал он. По его словам, "ничего подобного не было за всю историю наших отношений, берущих начало в 1945 году, когда советские войска освободили Корею от японцев". "Даже во времена Сталина, когда сотрудничество государств сводилось по большому счету лишь к военной сфере", - напомнил собеседник агентства. "Сейчас же Северная Корея превратилась, по сути, в нашего главного, наиболее эффективного, действенного союзника в мире", - подчеркнул Толорая. "По моему глубокому убеждению, важным символическим совместным проектом сегодня стало бы строительство в КНДР атомной электростанции, которая очень нужна. Энергетика - главная экономическая проблема КНДР, ей недостаточно имеющихся мощностей", - заключил он.
https://ria.ru/20241119/kndr-1984503010.html
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в мире, россия, георгий толорая, российская академия наук, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Георгий Толорая, Российская академия наук, КНДР (Северная Корея)
Эксперт оценил уровень сотрудничества России и КНДР
Эксперт: торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и КНДР переживают расцвет, нельзя сегодня упускать ни единой возможности, помогающей их развитию, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
"Нельзя сейчас упускать ни единой возможности, помогающей развитию двухсторонних торгово-экономических связей, которые переживают, считаю, расцвет", - сказал он.
По его словам, "ничего подобного не было за всю историю наших отношений, берущих начало в 1945 году, когда советские войска освободили Корею от японцев". "Даже во времена Сталина, когда сотрудничество государств сводилось по большому счету лишь к военной сфере", - напомнил собеседник агентства.
"Сейчас же Северная Корея превратилась, по сути, в нашего главного, наиболее эффективного, действенного союзника в мире", - подчеркнул Толорая.
"По моему глубокому убеждению, важным символическим совместным проектом сегодня стало бы строительство в КНДР атомной электростанции, которая очень нужна. Энергетика - главная экономическая проблема КНДР, ей недостаточно имеющихся мощностей", - заключил он.