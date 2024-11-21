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Знаками отличия Ленобласти награждены 33 многодетных родителя - РИА Новости, 21.11.2024
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Ленинградская область
 
18:54 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/roditeli-1985072375.html
Знаками отличия Ленобласти награждены 33 многодетных родителя
Знаками отличия Ленобласти награждены 33 многодетных родителя - РИА Новости, 21.11.2024
Знаками отличия Ленобласти награждены 33 многодетных родителя
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил 19 многодетных матерей и 14 многодетных отцов знаками отличия Ленобласти "Слава Матери" и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:54
2024-11-21T18:54
ленинградская область
ленинградская область
общество
тосненский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил 19 многодетных матерей и 14 многодетных отцов знаками отличия Ленобласти "Слава Матери" и "Отцовская доблесть", сообщает пресс-служба правительства региона. "Благополучие взрослых и детей, жителей Ленинградской области, это то, что должно оставаться в приоритете у правительства региона и у местных властей. В целом, из бюджета Ленинградской области в этом году на поддержку семей выделено 15 миллиардов рублей. А на следующий год мы уже предложили депутатам утвердить программу в 17 миллиардов рублей. Это и прямая помощь, и поддержка, и обеспечение транспортом, это и земельные участки, и многое-многое другое", — сказал Дрозденко на церемонии награждения, которая прошла в Гатчинском Доме культуры. Отмечается, что всем награжденным знаком отличия Ленобласти "Слава Матери" и "Отцовская доблесть" предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. В пресс-службе правительства Ленобласти рассказали, что с момента учреждения награды "Слава Матери", с 2007 года, звание получили 454 многодетные матери. А звание для отцов "Отцовская доблесть" в Ленинградской области учредили в 2014 году, на сегодняшний день награду получил 121 многодетный отец. Кроме того, губернатор Ленобласти также поздравил 14 победителей регионального этапа всероссийского конкурса журналистских работ "В фокусе – семья" из Всеволожского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Тосненского районов.
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ленинградская область, общество, тосненский район, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Общество, Тосненский район, Александр Дрозденко

Знаками отличия Ленобласти награждены 33 многодетных родителя

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил 19 многодетных матерей и 14 многодетных отцов знаками отличия Ленобласти "Слава Матери" и "Отцовская доблесть", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Благополучие взрослых и детей, жителей Ленинградской области, это то, что должно оставаться в приоритете у правительства региона и у местных властей. В целом, из бюджета Ленинградской области в этом году на поддержку семей выделено 15 миллиардов рублей. А на следующий год мы уже предложили депутатам утвердить программу в 17 миллиардов рублей. Это и прямая помощь, и поддержка, и обеспечение транспортом, это и земельные участки, и многое-многое другое", — сказал Дрозденко на церемонии награждения, которая прошла в Гатчинском Доме культуры.
Отмечается, что всем награжденным знаком отличия Ленобласти "Слава Матери" и "Отцовская доблесть" предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. В пресс-службе правительства Ленобласти рассказали, что с момента учреждения награды "Слава Матери", с 2007 года, звание получили 454 многодетные матери. А звание для отцов "Отцовская доблесть" в Ленинградской области учредили в 2014 году, на сегодняшний день награду получил 121 многодетный отец.
Кроме того, губернатор Ленобласти также поздравил 14 победителей регионального этапа всероссийского конкурса журналистских работ "В фокусе – семья" из Всеволожского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Тосненского районов.
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Ленинградская областьЛенинградская областьОбществоТосненский районАлександр Дрозденко
 
 
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