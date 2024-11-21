https://ria.ru/20241121/ran-1985075075.html

Путин может возглавить попечительский совет РАН

Путин может возглавить попечительский совет РАН - РИА Новости, 21.11.2024

Путин может возглавить попечительский совет РАН

Президент России Владимир Путин внёс в ГД законопроект, согласно которому глава РФ возглавляет и формирует состав создаваемого попечительского совета Российской РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:09

2024-11-21T19:09

2024-11-21T19:09

россия

владимир путин

российская академия наук

госдума рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в ГД законопроект, согласно которому глава РФ возглавляет и формирует состав создаваемого попечительского совета Российской академии наук, законопроект доступен в думской базе данных. "Согласно проекту федерального закона попечительский совет Российской академии наук возглавляет президент Российской Федерации, который формирует состав указанного совета с учетом предложений президиума Российской академии наук", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20241117/taro-1984231647.html

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россия, владимир путин, российская академия наук, госдума рф