https://ria.ru/20241121/putin-1985071817.html
Путин внес законопроект о создании попечительского совета РАН
Путин внес законопроект о создании попечительского совета РАН - РИА Новости, 21.11.2024
Путин внес законопроект о создании попечительского совета РАН
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается создать попечительский совет РАН, законопроект доступен в думской базе данных. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:51
2024-11-21T18:51
2024-11-21T18:56
российская академия наук
госдума рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается создать попечительский совет РАН, законопроект доступен в думской базе данных."Проектом федерального закона вносятся изменения, закрепляющие роль попечительского совета Российской академии наук в системе органов управления Российской академии наук с определением задач и функций такого совета", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html
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российская академия наук, госдума рф, россия, владимир путин
Российская академия наук, Госдума РФ, Россия, Владимир Путин
Путин внес законопроект о создании попечительского совета РАН
Путин внес в Госдуму законопроект о создании попечительского совета РАН