https://ria.ru/20241121/putin-1985071817.html

Путин внес законопроект о создании попечительского совета РАН

Путин внес законопроект о создании попечительского совета РАН - РИА Новости, 21.11.2024

Путин внес законопроект о создании попечительского совета РАН

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается создать попечительский совет РАН, законопроект доступен в думской базе данных. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:51

2024-11-21T18:51

2024-11-21T18:56

российская академия наук

госдума рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается создать попечительский совет РАН, законопроект доступен в думской базе данных."Проектом федерального закона вносятся изменения, закрепляющие роль попечительского совета Российской академии наук в системе органов управления Российской академии наук с определением задач и функций такого совета", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html

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российская академия наук, госдума рф, россия, владимир путин