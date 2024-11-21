Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил многодетных матерей госнаградами - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/putin-1985039830.html
Путин отметил многодетных матерей госнаградами
Путин отметил многодетных матерей госнаградами - РИА Новости, 21.11.2024
Путин отметил многодетных матерей госнаградами
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны, в том числе присвоил звания... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:22
2024-11-21T16:22
общество
воронежская область
россия
курганская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня". Указ главы государства опубликован в на официальном интернет-портале правовой информации. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Гылке Оксане Сергеевне, Воронежская область, Климовой Людмиле Леонидовне, Курганская область, Решитовой Ларисе Витальевне, Омская область, Синибабновой Зое Васильевне, Воронежская область", - говорится в документе. Кроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из Курской и Воронежской областей, а также из Чувашии.
https://ria.ru/20241021/servis-1979084378.html
https://ria.ru/20241118/duma-1984306768.html
воронежская область
россия
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, воронежская область, россия, курганская область, владимир путин
Общество, Воронежская область, Россия, Курганская область, Владимир Путин
Путин отметил многодетных матерей госнаградами

Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из шести регионов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня".
Указ главы государства опубликован в на официальном интернет-портале правовой информации.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
На портале "Госуслуги" запустили сервис для многодетных семей
21 октября, 11:22
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Гылке Оксане Сергеевне, Воронежская область, Климовой Людмиле Леонидовне, Курганская область, Решитовой Ларисе Витальевне, Омская область, Синибабновой Зое Васильевне, Воронежская область", - говорится в документе.
Кроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из Курской и Воронежской областей, а также из Чувашии.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Госдуме предложили четырехдневную рабочую неделю для многодетных
18 ноября, 02:54
 
ОбществоВоронежская областьРоссияКурганская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала