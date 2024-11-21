https://ria.ru/20241121/putin-1985039830.html
Путин отметил многодетных матерей госнаградами
Путин отметил многодетных матерей госнаградами - РИА Новости, 21.11.2024
Путин отметил многодетных матерей госнаградами
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны, в том числе присвоил звания... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:22
2024-11-21T16:22
2024-11-21T16:22
общество
воронежская область
россия
курганская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня". Указ главы государства опубликован в на официальном интернет-портале правовой информации. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Гылке Оксане Сергеевне, Воронежская область, Климовой Людмиле Леонидовне, Курганская область, Решитовой Ларисе Витальевне, Омская область, Синибабновой Зое Васильевне, Воронежская область", - говорится в документе. Кроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из Курской и Воронежской областей, а также из Чувашии.
https://ria.ru/20241021/servis-1979084378.html
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общество, воронежская область, россия, курганская область, владимир путин
Общество, Воронежская область, Россия, Курганская область, Владимир Путин
Путин отметил многодетных матерей госнаградами
Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из шести регионов