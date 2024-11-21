https://ria.ru/20241121/putin-1984950912.html
Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс - РИА Новости, 21.11.2024
Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новую поездку Владимира Путина в Донбасс, отметив что российский лидер всегда находится рядом с теми,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:09
2024-11-21T10:09
2024-11-21T10:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новую поездку Владимира Путина в Донбасс, отметив что российский лидер всегда находится рядом с теми, кто нуждается в его помощи."Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи", - ответил Песков на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости.Путин в марте 2023 года совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. Президент за рулем автомобиля объехал несколько районов города. По словам Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В апреле того же года Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир путин, политика, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков
Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
Песков в интервью РИА Новости не исключил новую поездку Путина в Донбасс
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новую поездку Владимира Путина в Донбасс, отметив что российский лидер всегда находится рядом с теми, кто нуждается в его помощи.
"Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи", - ответил Песков на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости.
Путин в марте 2023 года совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь
. Президент за рулем автомобиля объехал несколько районов города. По словам Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
.
В апреле того же года Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР
.
Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.