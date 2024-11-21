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Пушков назвал действия США опасными и безответственными
Пушков назвал действия США опасными и безответственными - РИА Новости, 21.11.2024
Пушков назвал действия США опасными и безответственными
США мчатся к конфликту с Россией, их действия все более опасны и безответственны, при этом победивший на выборах президента США Дональд Трамп молчит, написал в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:45
2024-11-21T23:45
2024-11-21T23:45
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США мчатся к конфликту с Россией, их действия все более опасны и безответственны, при этом победивший на выборах президента США Дональд Трамп молчит, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины. "США на всех парах мчатся к конфликту с Россией. Их действия все более опасны и безответственны. Это видит весь мир", - отметил Пушков. По его словам, "Трамп молчит". "Он уверен, что не унаследует от (нынешнего президента США Джо - ред.) Байдена такую ситуацию, когда станет не человеком, определяющим ход событий, а всего лишь заложником безысходной конфронтации?" - написал законодатель. Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
https://ria.ru/20241121/zapad-1985100178.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пушков назвал действия США опасными и безответственными
Пушков: США мчатся к конфликту с Россией, их действия все более опасны