https://ria.ru/20241121/pushkov-1984986506.html

Однополярный мир приведет к глобальной войне, заявил Пушков

Однополярный мир приведет к глобальной войне, заявил Пушков - РИА Новости, 21.11.2024

Однополярный мир приведет к глобальной войне, заявил Пушков

Провозглашение однополярного мира на тоталитарной идеологической основе напрямую приведет к глобальной войне, степень идеологизации Запада в этой сфере сильно... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:58

2024-11-21T12:58

2024-11-21T12:58

политика

алексей пушков

камала харрис

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Провозглашение однополярного мира на тоталитарной идеологической основе напрямую приведет к глобальной войне, степень идеологизации Запада в этой сфере сильно выросла за последние 30 лет, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Тоталитарный характер опасен, потому что, если не признается разнообразие модели общественного развития, допустима только одна модель, то во имя этого, естественно, можно пойти на любые военные конфликты, в том числе глобальные. Если не допускается только многополярный мир, если провозглашается только однополярный мир на вот такой идеологической основе, о которой мы с вами сегодня говорим, то это прямой путь к глобальной войне", - сказал Пушков в ходе круглого стола комиссии на тему "Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики". Он отметил, что выдвигается новая концепция конца истории. По его словам, прежний мир перестаёт существовать и возникает новый. "Вы обратили (внимание - ред.), у Камалы Харрис, все считают, что она только способна говорить какие-то глупости, но у нее была одна идея: ничто из прошлого не должно определять ни настоящее, ни будущее? Это у неё проходило в мутной форме, ясно сформулировать это не могла, но эта мысль у нее все время проходила. То есть мир начинается с чистого листа: прошлое отрицается, прошлое отменяется - либеральный вариант либеральной революции. Как вывод, почему эта доктрина очень опасна: она опасна, потому что она носит тоталитарный характер, это законченная догма. Мы считаем, что запад прагматичен, не идеологичен - это не так. Степень идеологизации Запада за последние 30 лет возросла невероятно", - продолжил Пушков. Глава комиссии добавил, что раньше на Западе была конкуренция между разными концепциями, сейчас же происходит консолидация западного правящего класса вокруг одной доктрины. "Феномен Трампа - это отдельная история, это не системный человек, именно поэтому такая реакция на него, что это новый Гитлер, что это чудовище, что он противоречит этой доктрине совершенно - посмотрим еще... способен ли он совершить контрреволюцию против этой либеральной революции или он будет вписан в неё - это еще большой вопрос", - констатировал Пушков.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982266533.html

https://ria.ru/20241002/ssha-1976023231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, алексей пушков, камала харрис, совет федерации рф