https://ria.ru/20241121/peterburg-1984979964.html

В Петербурге сгорел шалаш Ленина

В Петербурге сгорел шалаш Ленина - РИА Новости, 21.11.2024

В Петербурге сгорел шалаш Ленина

Реконструированный шалаш Ленина в одноименном музее в Петербурге пострадал при пожаре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:39

2024-11-21T12:39

2024-11-21T15:23

происшествия

санкт-петербург

курортный район

сестрорецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Реконструированный шалаш Ленина в одноименном музее в Петербурге пострадал при пожаре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, город Сестрорецк, дорога к "Шалашу Ленина". На территории музея <…> происходило тление шалаша", — уточнили в ведомстве.В тушении участвовали десять человек и две единицы техники. Пожар ликвидировали в 10:51.Сведений о пострадавших нет.От шалаша остались только металлический каркас и несколько полуобгоревших деревянных палок, о чем свидетельствуют фотографии в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.Музей подтвердил РИА Новости факт пожара, но не дал подробных комментариев.Комплекс "Шалаш В. И. Ленина" расположен на территории памятника культуры федерального значения. Его открыли в 1928 году на месте, где скрывались от Временного правительства большевики Владимир Ленин и Григорий Зиновьев. В него входят памятник Ленину, гранитный пирс, выставочный павильон, "Зеленый кабинет" и макет соломенного шалаша.

https://ria.ru/20240817/london-1966778399.html

https://ria.ru/20241003/pozhary-1976105216.html

санкт-петербург

курортный район

сестрорецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, курортный район, сестрорецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)