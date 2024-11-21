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В Петербурге сгорел шалаш Ленина - РИА Новости, 21.11.2024
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12:39 21.11.2024 (обновлено: 15:23 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/peterburg-1984979964.html
В Петербурге сгорел шалаш Ленина
В Петербурге сгорел шалаш Ленина - РИА Новости, 21.11.2024
В Петербурге сгорел шалаш Ленина
Реконструированный шалаш Ленина в одноименном музее в Петербурге пострадал при пожаре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:39
2024-11-21T15:23
происшествия
санкт-петербург
курортный район
сестрорецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Реконструированный шалаш Ленина в одноименном музее в Петербурге пострадал при пожаре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, город Сестрорецк, дорога к "Шалашу Ленина". На территории музея &lt;…&gt; происходило тление шалаша", — уточнили в ведомстве.В тушении участвовали десять человек и две единицы техники. Пожар ликвидировали в 10:51.Сведений о пострадавших нет.От шалаша остались только металлический каркас и несколько полуобгоревших деревянных палок, о чем свидетельствуют фотографии в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.Музей подтвердил РИА Новости факт пожара, но не дал подробных комментариев.Комплекс "Шалаш В. И. Ленина" расположен на территории памятника культуры федерального значения. Его открыли в 1928 году на месте, где скрывались от Временного правительства большевики Владимир Ленин и Григорий Зиновьев. В него входят памятник Ленину, гранитный пирс, выставочный павильон, "Зеленый кабинет" и макет соломенного шалаша.
https://ria.ru/20240817/london-1966778399.html
https://ria.ru/20241003/pozhary-1976105216.html
санкт-петербург
курортный район
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происшествия, санкт-петербург, курортный район, сестрорецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге сгорел шалаш Ленина

В музее в Петербурге при пожаре пострадала реконструкция шалаша Ленина

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramСгоревшая реконструкция шалаша Ленина
Сгоревшая реконструкция шалаша Ленина - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Сгоревшая реконструкция шалаша Ленина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Реконструированный шалаш Ленина в одноименном музее в Петербурге пострадал при пожаре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, город Сестрорецк, дорога к "Шалашу Ленина". На территории музея <…> происходило тление шалаша", — уточнили в ведомстве.
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В тушении участвовали десять человек и две единицы техники. Пожар ликвидировали в 10:51.
Сведений о пострадавших нет.
От шалаша остались только металлический каркас и несколько полуобгоревших деревянных палок, о чем свидетельствуют фотографии в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.
Музей подтвердил РИА Новости факт пожара, но не дал подробных комментариев.
Комплекс "Шалаш В. И. Ленина" расположен на территории памятника культуры федерального значения. Его открыли в 1928 году на месте, где скрывались от Временного правительства большевики Владимир Ленин и Григорий Зиновьев. В него входят памятник Ленину, гранитный пирс, выставочный павильон, "Зеленый кабинет" и макет соломенного шалаша.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКурортный районСестрорецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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