https://ria.ru/20241121/peterburg-1984971220.html

В Петербурге охранники склада избили претендента на работу

В Петербурге охранники склада избили претендента на работу - РИА Новости, 21.11.2024

В Петербурге охранники склада избили претендента на работу

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между охранниками склада маркетплейса в Шушарах и претендента на работу, в результате которого его... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:53

2024-11-21T11:53

2024-11-21T11:53

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между охранниками склада маркетплейса в Шушарах и претендента на работу, в результате которого его участники получили ножевые ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти. "Двадцатого ноября в 22.41 в полицию Пушкинского района поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью обратились двое мужчин, 29 и 48 лет, работающие охранниками на складе маркетплейса в поселке Шушары. У мужчин диагностированы ножевые ранения", - говорится в сообщении. Пострадавшие сообщили полицейским, что около 8 вечера между ними и неизвестным, пришедшим устраиваться на работу, возникли конфликт и потасовка, в ходе которой соискатель на должность достал нож и нанес удары охранникам. Кроме того, в четверг около 7 утра в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами. По его словам, травмы он получил в ходе драки накануне на складе маркетплейса в Шушарах, его избили охранниками. Однако после оказания медицинской помощи мужчина скрылся. "Сейчас участник инцидента разыскивается полицией", - добавили в пресс-службе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241104/marketpleys-1981814737.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)