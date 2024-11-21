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В Петербурге охранники склада избили претендента на работу - РИА Новости, 21.11.2024
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11:53 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/peterburg-1984971220.html
В Петербурге охранники склада избили претендента на работу
В Петербурге охранники склада избили претендента на работу - РИА Новости, 21.11.2024
В Петербурге охранники склада избили претендента на работу
Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между охранниками склада маркетплейса в Шушарах и претендента на работу, в результате которого его... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:53
2024-11-21T11:53
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между охранниками склада маркетплейса в Шушарах и претендента на работу, в результате которого его участники получили ножевые ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти. "Двадцатого ноября в 22.41 в полицию Пушкинского района поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью обратились двое мужчин, 29 и 48 лет, работающие охранниками на складе маркетплейса в поселке Шушары. У мужчин диагностированы ножевые ранения", - говорится в сообщении. Пострадавшие сообщили полицейским, что около 8 вечера между ними и неизвестным, пришедшим устраиваться на работу, возникли конфликт и потасовка, в ходе которой соискатель на должность достал нож и нанес удары охранникам. Кроме того, в четверг около 7 утра в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами. По его словам, травмы он получил в ходе драки накануне на складе маркетплейса в Шушарах, его избили охранниками. Однако после оказания медицинской помощи мужчина скрылся. "Сейчас участник инцидента разыскивается полицией", - добавили в пресс-службе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге охранники склада избили претендента на работу

Полиция Петербурга разбирается в конфликте охранников и претендента на работу

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между охранниками склада маркетплейса в Шушарах и претендента на работу, в результате которого его участники получили ножевые ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти.
"Двадцатого ноября в 22.41 в полицию Пушкинского района поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью обратились двое мужчин, 29 и 48 лет, работающие охранниками на складе маркетплейса в поселке Шушары. У мужчин диагностированы ножевые ранения", - говорится в сообщении.
Пострадавшие сообщили полицейским, что около 8 вечера между ними и неизвестным, пришедшим устраиваться на работу, возникли конфликт и потасовка, в ходе которой соискатель на должность достал нож и нанес удары охранникам.
Кроме того, в четверг около 7 утра в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами. По его словам, травмы он получил в ходе драки накануне на складе маркетплейса в Шушарах, его избили охранниками. Однако после оказания медицинской помощи мужчина скрылся.
"Сейчас участник инцидента разыскивается полицией", - добавили в пресс-службе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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