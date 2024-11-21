https://ria.ru/20241121/peskov-1985096726.html
Российским войскам предстоит выйти на границы ДНР, заявил Песков
Российским войскам предстоит выйти на границы ДНР, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2024
Российским войскам предстоит выйти на границы ДНР, заявил Песков
Вооруженные силы РФ продвигаются по территории ДНР, которая ранее была признана Россией и включена в ее состав в границах 1991 года, российским войскам... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T22:36
2024-11-21T22:36
2024-11-21T22:36
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продвигаются по территории ДНР, которая ранее была признана Россией и включена в ее состав в границах 1991 года, российским войскам предстоит выйти на эти границы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока наши войска продвигаются по территории ДНР. Они (территории республики - ред.) признаны нами и включены в состав РФ в границах 1991 года (на тот момент Донецкой области - ред.). Еще предстоит выйти на эти границы. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков в интервью агентству, отвечая на вопрос о продвижении наступления ВС РФ и возможном создании Харьковской народной республики. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию. Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
https://ria.ru/20241121/peskov-1985089981.html
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россия, донецкая народная республика, донецкая область, дмитрий песков, владимир путин, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ООН, Украина
Российским войскам предстоит выйти на границы ДНР, заявил Песков
Песков: российские войска продвигаются по территории в ДНР