https://ria.ru/20241121/peskov-1985096726.html

Российским войскам предстоит выйти на границы ДНР, заявил Песков

Российским войскам предстоит выйти на границы ДНР, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2024

Российским войскам предстоит выйти на границы ДНР, заявил Песков

Вооруженные силы РФ продвигаются по территории ДНР, которая ранее была признана Россией и включена в ее состав в границах 1991 года, российским войскам... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T22:36

2024-11-21T22:36

2024-11-21T22:36

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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дмитрий песков

владимир путин

оон

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продвигаются по территории ДНР, которая ранее была признана Россией и включена в ее состав в границах 1991 года, российским войскам предстоит выйти на эти границы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока наши войска продвигаются по территории ДНР. Они (территории республики - ред.) признаны нами и включены в состав РФ в границах 1991 года (на тот момент Донецкой области - ред.). Еще предстоит выйти на эти границы. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков в интервью агентству, отвечая на вопрос о продвижении наступления ВС РФ и возможном создании Харьковской народной республики. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию. Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналист из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.

https://ria.ru/20241121/peskov-1985089981.html

https://ria.ru/20241121/peskov-1985089539.html

россия

донецкая народная республика

донецкая область

украина

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россия, донецкая народная республика, донецкая область, дмитрий песков, владимир путин, оон, украина