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Песков рассказал о мерах по снижению до минимума угроз атак БПЛА на регионы - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 21.11.2024 (обновлено: 08:51 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/peskov-1984933227.html
Песков рассказал о мерах по снижению до минимума угроз атак БПЛА на регионы
Песков рассказал о мерах по снижению до минимума угроз атак БПЛА на регионы - РИА Новости, 21.11.2024
Песков рассказал о мерах по снижению до минимума угроз атак БПЛА на регионы
Российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак украинских беспилотников, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:10
2024-11-21T08:51
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак украинских беспилотников, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью, на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может. Поэтому пока что трагедии до сих пор иногда случаются", — сказал он.Песков назвал единственным способом исключить подобные инциденты достижение всех целей спецоперации на Украине.Представитель Кремля подчеркнул, что ВСУ наносят удары по жилым домам, в то время как российские военные в рамках специальной военной операции "работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом" Украины.Интервью у пресс-секретаря президента взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984722077.html
https://ria.ru/20241114/postavki-1983557485.html
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дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков рассказал о мерах по снижению до минимума угроз атак БПЛА на регионы

Песков: ВС России предпринимают меры по снижению угроз атак БПЛА на регионы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак украинских беспилотников, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью, на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может. Поэтому пока что трагедии до сих пор иногда случаются", — сказал он.
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Песков назвал единственным способом исключить подобные инциденты достижение всех целей спецоперации на Украине.
Представитель Кремля подчеркнул, что ВСУ наносят удары по жилым домам, в то время как российские военные в рамках специальной военной операции "работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом" Украины.
Интервью у пресс-секретаря президента взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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