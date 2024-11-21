https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html

Песков заявил, что Киев атакует беспилотниками жилые объекты

Песков заявил, что Киев атакует беспилотниками жилые объекты - РИА Новости, 21.11.2024

Песков заявил, что Киев атакует беспилотниками жилые объекты

Киевский режим не унимается, атакуя с помощью беспилотников жилые объекты на территории России, тогда как ВС России в рамках спецоперации работают только по... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T05:20

2024-11-21T05:20

2024-11-21T05:38

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Киевский режим не унимается, атакуя с помощью беспилотников жилые объекты на территории России, тогда как ВС России в рамках спецоперации работают только по военным целям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь", - сказал Песков в интервью РИА Новости, говоря об атаках беспилотников ВСУ на российские регионы.Интервью у Пескова взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей. Потерпевшими уже признаны более восьми тысяч человек.

https://ria.ru/20241120/peskov-1984730816.html

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в мире, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, луганск, оон