https://ria.ru/20241121/opyt-1984968806.html

Ульяновский опыт школ инжерно-технологического профиля хотят тиражировать

Ульяновский опыт школ инжерно-технологического профиля хотят тиражировать - РИА Новости, 21.11.2024

Ульяновский опыт школ инжерно-технологического профиля хотят тиражировать

Опыт Ассоциации школ инженерно-технологического профиля в Ульяновской области планируется распространять на другие регионы ПФО, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:37

2024-11-21T11:37

2024-11-21T11:37

ульяновская область

игорь комаров

алексей русских

ульяновск

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Опыт Ассоциации школ инженерно-технологического профиля в Ульяновской области планируется распространять на другие регионы ПФО, сообщается на официальном сайте регионального правительства. Такое заявление сделал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров во время рабочего визита в Ульяновскую область. Он ознакомился с образовательным процессом в лицее №40 при УлГУ и осмотрел новые фонды Суворовского военного училища. Лицей капитально отремонтирован по федеральной программе. В рамках посещения учебного заведения полпреду представили работу новой Ассоциации школ инженерно-технологического профиля. Проект направлен на подготовку специалистов для региональных предприятий с учетом реальной потребности в кадрах. Ученики могут выбирать индивидуальные траектории развития благодаря системе "школа-вуз-предприятие". Ассоциация объединила уже 15 образовательных учреждений Ульяновска, это 18% городских школ, и работает по пяти направлениям: "авиастроение и БАС", "естественные науки", "робототехника и программирование", "радиоэлектроника", "технопредпринимательство". Комаров отметил, что создание ассоциации — это передовой опыт для ПФО и необходимо тиражировать его на другие регионы, начиная с Нижегородской области. Также полномочный представитель президента России осмотрел новые корпуса, построенные для размещения Ульяновского гвардейского суворовского военного училища в Заволжском районе Ульяновска. Здесь возведен комплекс современных зданий и обширный спортивный сектор, создана инфраструктура: столовая, газовая котельная, наружные инженерные сети. Общая площадь новых фондов составляет порядка 60 тысяч квадратных метров. Проект реализован в рамках подписанного в 2022 году соглашения между губернатором Ульяновской области и министерством обороны РФ. "Сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы Ульяновская область стала одним из сильнейших центров военного образования в ПФО. Занимаемся модернизацией и возрождением военных учебных заведений. Благодаря поддержке министерства обороны РФ возведены новые фонды Суворовского училища в Ульяновске, созданы комфортные и современные условия для обучения. На площадях бывшего технического училища планируем открыть высшее военное училище — для подготовки летчиков военно-транспортной и дальней авиации", — сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона отметил важность подготовки высококвалифицированных кадров и для других отраслей, в частности, промышленности. Также регион продолжает реализацию федерального проекта "Профессионалитет", действуют пять кластеров, в том числе по авиастроению, радиоэлектронике и машиностроению.

https://ria.ru/20240927/natsproekt-1975002598.html

https://ria.ru/20240730/deklaratsiya-1962886401.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь комаров, алексей русских, ульяновск